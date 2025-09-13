Ему навсегда будет 42: на фронте погиб защитник из Ивано-Франковской области. Фото

В бою за Украину погиб воин из Ивано-Франковской области Николай Будзан. Смертельные ранения он получил, когда вместе с побратимами сдерживал наступление захватчиков на Запорожье.

Герою навеки останется 42 года. Трагическую весть сообщили в городском совете Калуша и в Калушской районной государственной администрации.

Что известно о Герое

Николай Михайлович Будзан родился в 1983 году. Жил в городе Калуш.

"Герой самоотверженно служил в пулеметном отделении роты огневой поддержки 5 батальона территориальной обороны одной из воинских частей", – уточнили в Калушском городском совете.

Жизнь защитника оборвалась 10 сентября на Запорожье. Позиция, на которой Николай Будзан и его побратимы держали оборонительный бой, оказалась под артиллерийским огнем врага. Тогда калушанин получил ранение, которое стало смертельным.

"В бою погиб Николай Будзан... Ему навсегда 42... Отважный, смелый и опытный воин, который отдал жизнь за родной край, за мирное небо над нашей землей. Выражаю соболезнования семье, друзьям, товарищам и собратьям павшего Героя. Разделяю вашу боль и скорблю вместе с вами", – написала председатель Калушской РГА Жанна Табанец.

В Калушской громаде, как сообщил ее председатель Андрей Найда, объявлен трехдневный траур: вместе с Николаем Будзаном на щите на малую родину возвращаются еще два воина.

"Траур продлится с воскресенья, 14 сентября, до вторника, 16 сентября, включительно. Все запланированные в громаде мероприятия на этот период отменяются", – сообщил Найда.

