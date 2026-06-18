Электронная очередь, стойка саморегистрации: Дила открыла новое отделение в Киеве

Медицинская лаборатория Дила открыла в Киеве отделение в новом формате. Оно расположено по адресу: бульв. Леси Украинки, 3, и стало одним из первых отделений, где внедрена новая сервисная модель компании, сочетающая цифровые решения, обновленные стандарты обслуживания и новый подход к организации клиентского пространства.

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Отделение создавалось с пониманием того, что посещение лаборатории для многих людей связано с волнением, ожиданием результатов исследований или нехваткой времени. В центре нового формата – человек и его опыт взаимодействия с сервисом. Пространство спроектировано так, чтобы сделать каждый этап визита максимально простым и понятным, снизить уровень стресса и создать ощущение заботы и уверенности во время обслуживания.

Один из ключевых элементов нового формата – интеграция цифровых сервисов в офлайн-опыт. В отделении внедрены электронная очередь и система распределения потоков клиентов. Благодаря этому клиенты могут быстрее ориентироваться, а отсутствие физической очереди помогает снизить стресс и сделать пребывание в отделении более комфортным.

"Новая сервисная модель – это системное изменение в бизнесе и новый вектор развития Дила. Ее цель – пересмотреть и устранить системные барьеры, сделать путь клиента проще и удобнее, а внутренние процессы – более автоматизированными и эффективными. Мы начинаем трансформацию с технологических решений в отделениях: цифровизации рабочих мест и обновления системы сервисов. Эти решения будут постепенно масштабироваться на всю сеть", – комментирует генеральный директор Дила Михаил Богатырь.

При разработке нового отделения особое внимание уделили вопросам доступности. Помещение оборудовано тактильной плиткой, широким безбарьерным входом без порогов, информационными табличками со шрифтом Брайля и адаптированной мебелью. Для удобства посетителей также предусмотрены пеленальный столик и детская зона.

В Дила отмечают, что новая сервисная модель предусматривает не только обновление физических пространств, но и создание единого бесшовного клиентского пути между онлайн- и офлайн-сервисами. Такой подход должен упростить взаимодействие с лабораторией, помочь клиентам быстрее ориентироваться в своих результатах и легче принимать дальнейшие решения, касающиеся здоровья.

В 2026 году компания продолжает расширять свое присутствие в Украине. За первое полугодие Дила открыла 10 собственных и партнерских отделений, а общая сеть насчитывает более 290 точек присутствия. До конца 2026 года Дила планирует открыть 45 новых отделений по всей Украине и параллельно обновлять существующую сеть в соответствии с новой идентичностью.

В марте Дила запустила новое мобильное приложение. До конца июня действует скидка 20%* на первый заказ в приложении. Скачать его можно по ссылке.