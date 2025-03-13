Джинсы с сифилисом и вшами: зачем в СССР распустили бессмысленный фейк

В Советском Союзе, закрытом для внешнего мира, советские власти распространяли информацию, что зарубежная одежда была не только дефицитной, но и опасной. Одним из самых абсурдных фейков стала легенда о джинсах, зараженных сифилисом и вшами. Этот вымышленный миф распространялся среди населения, вызывая страхи и недоразумения по поводу западной одежды.

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Джинсы стали настоящим предметом культового поклонения для советских граждан, ведь это была вещь, которую трудно найти в магазинах. Их популярность сравнима с появлением настоящих сокровищ, ведь мода на джинсы в то время еще не дошла до СССР, а спрос на них был огромен. Однако вскоре вокруг этой модной новинки начали возникать слухи, пытавшиеся испугать граждан от их приобретения.

Фейк о сифилисе и вшах

В 1970-1980-е годы среди советского населения распространялись истории, что иностранцы продавали джинсы, зараженные сифилисом, что с медицинской точки зрения было абсолютным нонсенсом. Еще одна вариация слухов утверждала, что в швы джинсов специально зашивали вшей. Такие мифы быстро приобретали популярность в советских школах и коллективах, где лекции Общества "Знание" рассказывали об опасности западных товаров.

Западные джинсы не были доступны для широких слоев населения, что только усиливало панику. Слухи, что джинсы вызывают бесплодие или заражены разными болезнями, были частью пропаганды, направленной на то, чтобы удержать граждан от покупки таких товаров. Еще одна версия фейка утверждала, что в джинсах спрятана микроигла, которая может нанести вред здоровью.

Не только джинсы: фейк о дубленках

Такие же абсурдные мифы циркулировали и о других дефицитных товарах, например дубленках. Это были элитные изделия, которые могли позволить себе только состоятельные советские граждане, в частности представители торговли и партийной верхушки. Они привозились из-за границы, в частности из Афганистана, и очень часто становились объектом слухов о заражении чумой или холерой.

Распространение таких слухов может являться частью советской политики по дискредитации западных товаров. Особенно это касалось тех, кто имел доступ к зарубежным товарам и привозил их домой. Например, многие офицеры советской армии, служившие в Афганистане, привозили домой афганские дубленки. Однако руководство, вероятно, увидело в этом угрозу и начало распространять слухи, чтобы снизить популярность таких вещей.

Фейк о джинсах, зараженных сифилисом и вшами, стал частью советской пропаганды, способствовавшей поддержанию изоляции страны от западных влияний и культуры.

OBOZ.UA ранее сообщал, какие джинсы были сверхпопулярными во времена Союза.

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