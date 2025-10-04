Дожди и мокрый снег: чем удивит погода украинцев в субботу, 4 октября. Карта

В Украине в субботу, 4 октября, ожидается неустойчивая погода с дождями, грозами и даже мокрым снегом в Карпатах. Синоптики прогнозируют существенные колебания температуры – от почти летних +20° на юге и востоке до нуля в горах.

По данным Укргидрометцентра, ночью осадки будут идти преимущественно в западных, Одесской и Винницкой областях. Днем дожди распространятся на большинство территории, кроме востока. На юге возможны ливни с грозами, в северных регионах – небольшие дожди.

Специалисты также предупредили о порывах ветра 15–20 м/с в восточных районах.

Неспокойные сутки

В Карпатах ночью прогнозируют мокрый снег, температура опустится до нуля. Днем в высокогорье будет лишь +1...+6°. В большинстве других регионов ночные температуры будут держаться на уровне +5...+10°, днем столбики термометров покажут +12...+17°.

Теплее всего будет в южных и восточных областях – до +20°.

В столице и Киевский области погода будет более спокойной. Ночью осадков не прогнозируют, но днем возможен небольшой дождь.

В Киеве температура ночью составит +6...+8°, днем около +15°. По области ожидается +5...+10° ночью и +12...+17° днем.

Гидрологическая ситуация

Синоптики также предупредили о повышении уровней воды в реках из-за дождей. В частности, 4–5 октября на водоемах бассейнов Прута и Сирета возможно поднятие на 0,2–0,7 м. Подобная ситуация ожидается и на Днестре, в пределах Ивано-Франковской области, 4–6 октября. Впрочем, по прогнозам, подъемы будут без негативных последствий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что туристов в Карпатах предостерегают быть осторожными из-за резкого ухудшения погодных условий. Снег, низкие температуры и сильный ветер повышают риск переохлаждения и травм. Указано, что из-за плохой видимости и сильного ветра люди могут заблудиться или травмироваться.

