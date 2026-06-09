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"Дети стремятся к развитию": как проходит первая летняя смена "Блогер Кэмп" от Фонда Рината Ахметова

Мария Шевчук
Новости. Общество
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'Дети стремятся к развитию': как проходит первая летняя смена 'Блогер Кэмп' от Фонда Рината Ахметова
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Первая летняя смена "Блогер Кэмп", организованная Фондом Рината Ахметова, в самом разгаре на Закарпатье. Здесь отдыхают и оздоравливаются ребята, которые пострадали в результате войны. В частности, это дети военнослужащих, участников боевых действий, ветеранов, а также дети, которых удалось вернуть из депортации в РФ и с деоккупированных территорий.

В Кемпе они проходят важный путь восстановления, развития и открытия собственного потенциала, находят новых друзей и получают поддержку от опытных наставников.

На этот раз к кемперам приехали представители Фонда: председатель наблюдательного совета Наталья Емченко и генеральный директор Ксения Сухова. Они объявили об обновлении стратегии развития, в частности о трансформации и осовременивании программ в соответствии с актуальными потребностями детей и молодежи.

"Дети стремятся к развитию": как проходит первая летняя смена "Блогер Кэмп" от Фонда Рината Ахметова

"Для Фонда Рината Ахметова Кемпы никогда не были просто местом отдыха. Сначала мы делали большой акцент на психоэмоциональной поддержке, когда только началась война. Сейчас речь идет не столько о том, как помочь детям справиться с последствиями войны, сколько об их запросе на видение будущего и понимание того, что делать дальше", – подчеркнула Наталья Емченко.

В рамках Кэмпа также состоялась профориентационная активность, направленная на помощь подросткам в выборе профессионального пути и осознании собственных сильных сторон для построения успешного будущего.

"Мы пообщались с детьми. Они открыты, откровенны, делились впечатлениями, говорили, что им нравится. Много детей с прифронтовых территорий – Сумской, Херсонской, Донецкой и Харьковской областей. Дети не столько нуждаются в помощи и поддержке, сколько стремятся к развитию. Они приехали в Кемп, чтобы развить навыки и компетенции", – отметила Ксения Сухова.

В завершение встречи Наталья Емченко и Ксения Сухова пожелали детям максимально использовать возможности, которые дает участие в Кемпе, не бояться искать себя и собственный путь, а также сохранить дружбу и поддержку, которые они нашли.

"Блогер Кэмп" всегда сочетает интересный досуг и полезные активности. Здесь дети насыщенно проводят время: стреляют из лука, посещают различные спортивные активности и играют в подвижные игры на свежем воздухе. Также детям предоставляется психологическое сопровождение. Психологи, которые работают с участниками очередной смены, прошли обучение по программе "Травма войны", разработанной Фондом.

Смена продолжается – следите за обновлениями на странице.

Благодаря "Блогер Кэмпу" более 5 тысяч детей со всей Украины приняли участие в программе, отдохнули и получили психологическую помощь. Всего в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям" разностороннюю поддержку получили почти 6 миллионов детей.

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Редакционная политика