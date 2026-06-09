'Дети стремятся к развитию': как проходит первая летняя смена 'Блогер Кэмп' от Фонда Рината Ахметова

Первая летняя смена "Блогер Кэмп", организованная Фондом Рината Ахметова, в самом разгаре на Закарпатье. Здесь отдыхают и оздоравливаются ребята, которые пострадали в результате войны. В частности, это дети военнослужащих, участников боевых действий, ветеранов, а также дети, которых удалось вернуть из депортации в РФ и с деоккупированных территорий.

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В Кемпе они проходят важный путь восстановления, развития и открытия собственного потенциала, находят новых друзей и получают поддержку от опытных наставников.

На этот раз к кемперам приехали представители Фонда: председатель наблюдательного совета Наталья Емченко и генеральный директор Ксения Сухова. Они объявили об обновлении стратегии развития, в частности о трансформации и осовременивании программ в соответствии с актуальными потребностями детей и молодежи.

"Для Фонда Рината Ахметова Кемпы никогда не были просто местом отдыха. Сначала мы делали большой акцент на психоэмоциональной поддержке, когда только началась война. Сейчас речь идет не столько о том, как помочь детям справиться с последствиями войны, сколько об их запросе на видение будущего и понимание того, что делать дальше", – подчеркнула Наталья Емченко.

В рамках Кэмпа также состоялась профориентационная активность, направленная на помощь подросткам в выборе профессионального пути и осознании собственных сильных сторон для построения успешного будущего.

"Мы пообщались с детьми. Они открыты, откровенны, делились впечатлениями, говорили, что им нравится. Много детей с прифронтовых территорий – Сумской, Херсонской, Донецкой и Харьковской областей. Дети не столько нуждаются в помощи и поддержке, сколько стремятся к развитию. Они приехали в Кемп, чтобы развить навыки и компетенции", – отметила Ксения Сухова.

В завершение встречи Наталья Емченко и Ксения Сухова пожелали детям максимально использовать возможности, которые дает участие в Кемпе, не бояться искать себя и собственный путь, а также сохранить дружбу и поддержку, которые они нашли.

"Блогер Кэмп" всегда сочетает интересный досуг и полезные активности. Здесь дети насыщенно проводят время: стреляют из лука, посещают различные спортивные активности и играют в подвижные игры на свежем воздухе. Также детям предоставляется психологическое сопровождение. Психологи, которые работают с участниками очередной смены, прошли обучение по программе "Травма войны", разработанной Фондом.

Смена продолжается – следите за обновлениями на странице.

Благодаря "Блогер Кэмпу" более 5 тысяч детей со всей Украины приняли участие в программе, отдохнули и получили психологическую помощь. Всего в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям" разностороннюю поддержку получили почти 6 миллионов детей.