Дети из Мариуполя в разных городах получают новогодние поздравления от Фонда Рината Ахметова

Приближается Новый год, время магии и предвкушение чуда. Дети этот праздник ассоциируют с подарками под елкой. Фонд Рината Ахметова передал новогодние поздравления для ребят от 1 до 16 лет, ранее живших в Мариуполе, а теперь живущих в разных уголках Украины.

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Выдачи осуществляются в гуманитарных хабах "ЯМариуполь" в 20 городах: Киеве, Виннице, Днепре, Запорожье, Ивано-Франковске, Калуше, Кривом Рогу, Кропивницком, Львове, Одессе, Ровно, Тернополе, Ужгороде, Хмельницком, Каменском, Кременчуге, Полтаве , Черкассах и Черновцах.

Новогодняя акция – часть масштабной программы "Ринат Ахметов – Детям". В рамках акции, которая проходит 24 года подряд, команда Фонда организует праздники для детей из интернатных заведений, детских домов семейного типа. В этом году предновогодние мероприятия состоялись, в частности, в центрах Ямариуполь в Днепре, Черкассах и Киеве.

Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям!" маленькие украинцы получают лечение, слуховые аппараты, проходят психологическую и физическую реабилитацию, еще могут развиваться и реализовать свои мечты. На сегодняшний день уже более 5 млн детей получили помощь от Фонда Рината Ахметова.

"Ринат Ахметов – Детям". Помощь, которая дарит завтра.