Дети-герои: в Запорожье подростки во время атаки спасали людей и выносили их из огня. Видео

Во время российского нападения на Запорожье 5 мая двое подростков, Ростислав Пачковский и Александр Казарян, помогали спасать пострадавших. Несмотря на опасность, они выносили раненых с места удара, оказывали им первую помощь и помогали доставлять людей в больницу.

Видео дня

О подвиге подростков рассказали на YouTube-канале Министерства внутренних дел. В ролике сами юноши вспомнили события того дня и рассказали, как помогали пострадавшим.

Трагедия произошла 5 мая, когда российские войска нанесли удар по Запорожью управляемыми авиабомбами. По словам ребят, после взрывов они увидели густой черный дым и услышали крики людей о помощи.

17-летний Александр рассказал, что, услышав свист и серию взрывов, побежал в сторону места попадания. За ним из толпы побежал Ростислав.

"Слышу, люди кричат: „Помогите!" Из толпы за мной выбежал Ростик, мы побежали к людям", — рассказал Александр.

Вместе они нашли мужчину, который лежал на траве с сломанными ногами и осколком в колене.

Подростки перенесли раненого в более безопасное место. Александр подобрал его телефон, а когда на него начала звонить жена пострадавшего, ответил на звонок и успокоил женщину.

После этого ребята продолжили помогать другим пострадавшим. С собой у них были аптечки с турникеты. По словам Ростислава, они переносили людей на траву,

"Мы несли их на траву, и Александр оказывал домедицинскую помощь. Он говорил, что мне делать, я делал всё, что он говорил. Затем мы относили их в машины и отвозили в больницу", — рассказал Ростислав.

"Я учился в Центре специальной подготовки, проходил курсы по тактической медицине в 3-й ОШБ и "АЗОВ". Чувствовал ответственность, потому что были очень тяжёлые ранения", – рассказал юноша.

После трагедии ребята навестили в больнице людей, чьи жизни удалось спасти благодаря их своевременной помощи.

Напомним, 5 мая российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами и ударными беспилотниками. В результате обстрела были разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры, возникли масштабные пожары.

После попаданий загорелись станция технического обслуживания с более чем десятью автомобилями, здание магазина, территория частного предприятия и другие объекты. Спасатели сразу приступили к ликвидации пожаров.

По данным полиции, российские войска сбросили как минимум четыре управляемые авиабомбы на жилой район Запорожья. Под удар попали жилая застройка, СТО, автомойка и объекты инфраструктуры. Когда на место прибыли экстренные службы, оккупанты атаковали их ударными беспилотниками.

Погибли как минимум 12 человек. Также сообщалось о как минимум 37 пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 июня российские войска вновь нанесли удары по Запорожью. В областном центре повреждены жилые дома и нежилые постройки, уничтожены легковые автомобили.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!