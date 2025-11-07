День Десантно-штурмовых войск перенесен на более уместную дату

Дата празднования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины перенесена с 21 на 8 ноября. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщило командование ДШВ. К сожалению, президентского указа № 817, на который ссылаются десантники, в открытом доступе нет.

Почему было принято решение

Такое решение принято, чтобы День ДШВ совпадал с церковным Праздником всех ангелов Божьих во главе с Архангелом Михаилом, который по новоюлианскому календарю, принятому в Православной Церкви Украины, приходится на 8 ноября, а не 21-е, как это было по старому стилю.

Как подчеркнул капеллан 80-й ОДШБ "Галицкая бригада" Иван Гальо, это "очень правильный шаг", потому что день ДШВ тесно связан с праздником своего покровителя – святого Архангела Михаила, который украинцы отмечают именно 8 ноября.

По церковным преданиям, святой Михаил возглавил войска ангелов, чтобы бороться против восставших против Бога сил и победить их – так же как десантники продолжают борьбу с олицетворенным россиянами злом, давая ему отпор по всей линии фронта.

Именно поэтому десантники говорят, что "под покровом святого Михаила победят всякое зло".

В командовании ДШВ добавили, что лучшим поздравлением к празднику будет "поддержка войска", и "решение быть частью тех, благодаря кому Украина происходит здесь и сейчас".

Что предшествовало

В этом году главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский 3 ноября посетил командный пункт 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ в Донецкой области. Он сообщил военным на передовой, что оборона усилена дополнительными подразделениями, вооружением, техникой, беспилотными системами.

Как сообщал OBOZ.UA, этот визит предшествовал поездке на передовую в Донецкой области Верховного Главнокомандующего, президента Владимира Зеленского. Он 4 ноября совершил поездку на фронт и встретился с воинами, которые держат оборону на Добропольском направлении и вблизи Покровска. Глава государства заслушал доклады защитников о боевой ситуации и ключевых проблемах на передовой.

