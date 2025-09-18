Что посадить в саду и на огороде осенью: список на сентябрь-октябрь

Осень ассоциируется не только со сбором урожая, но и с новым началом, ведь именно сейчас закладывается основа для следующего сезона. Умеренное солнце, достаточное количество влаги и прохладные ночи создают идеальные условия для того, чтобы растения успели укорениться, а некоторые даже порадовали ранними всходами.

Осенние посадки – это своеобразная инвестиция в будущее, которая позволяет получить более крепкие урожаи. OBOZ.UA рассказывает, что стоит посадить на огороде осенью.

Овощи для осеннего и весеннего урожая

Стоит сажать культуры, которые либо быстро созревают, либо хорошо перезимовывают в почве. Одним из самых удачных примеров является редис: если высеять его в начале сентября, то уже через три недели можно наслаждаться свежим урожаем. Такой посев выгоден и тем, что вредители осенью менее активны, поэтому грядки остаются чистыми.

Петрушка озимых сортов также хорошо переносит посев в сентябре – она всходит хуже весенней, зато дает зеленое подспорье уже ранней весной. Лук и чеснок – настоящие фавориты осенней посадки. Высаженные в конце сентября, они успевают укорениться и после зимы начинают расти первыми, обеспечивая ранний и сильный урожай.

Морковь и свеклу сеют в конце октября или в ноябре, чтобы семена спокойно перезимовали и проснулись вместе с теплом.

Зеленые культуры – еще один беспроигрышный вариант для осенних грядок. Кресс-салат, руккола, шпинат, листовая горчица и латук растут быстро и неприхотливы в уходе. Горох, высеянный для микрозелени, готов к сбору буквально за несколько недель. Такие посадки позволяют наслаждаться свежей зеленью даже тогда, когда природа постепенно засыпает.

Цветы для яркого сада

Именно в сентябре и октябре высаживают луковичные цветы, которые первыми расцветут после зимы. Подснежники , крокусы, мускари, тюльпаны, нарциссы и гиацинты лучше сажать за полтора месяца до устойчивых морозов, чтобы они успели сформировать крепкую корневую систему, но не проросли слишком рано. Вместе с ними можно высадить и многолетние цветы – пионы, флоксы, клематисы, маргаритки или гортензии.

Отдельная история – розы. Их саженцы высаживают в конце сентября или в начале октября, чтобы куст успел укорениться. Зимой же их стоит окучить и укрыть, чтобы холод не повредил молодые ростки. Такие осенние посадки – это гарантия пышного и ароматного цветения следующим летом.

Плодовые и ягодные культуры

Яблони, груши, вишни или сливы, высаженные осенью, лучше адаптируются и уже весной начинают активно расти. То же самое касается ягодных кустов.

Малина и смородина, посаженные в сентябре, быстро укореняются и опережают те саженцы, которые были высажены весной. Для получения ранних ягод стоит обратить внимание и на озимую клубнику – она не только хорошо приживается осенью, но и способна подарить первый урожай уже в следующем году.

