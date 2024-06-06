Большое удовольствие видеть, как книга находит своего читателя, а еще большее удовольствие – помогать отыскивать именно те книги, которые хочется перечитывать снова и снова.

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Ми в "КнигоЛенді" завжди раді допомогти відшукати саме ту історію, яка зачепить ваше серце. Це завжди цікаво – спостерігати, як одна й та сама книга може викликати різні емоції та провокувати роздуми. Адже добра література на те й добра, аби створювати справжній ажіотаж, стаючи предметом гарячих обговорень і дебатів серед читачів. У цьому процесі – справжня книжкова енергія!

Ось декілька моїх книжкових рекомендацій, які заслуговують на увагу читачів. Одна з семи безперечно буде до вподоби кожному.

"Жовтолика", Ребекка Кван

"Жовтолика" — сатиричний роман Ребекки Кван про видавничу індустрію та конкуренцію у літературному світі. У книзі порушуються соціальні та етичні питання. Зокрема, расові утиски, людська підступність, заздрість, омріяна слава та її ціна. Авторка розповідає про історії двох дівчат, що стають на письменницький шлях. До однієї успіх приходить швидко, інша не здобуває літературних висот. Перша трагічно гине, після чого її рукопис експериментального роману викрадає її знайома й публікує як власний.

Роман "Жовтолика" більш рефлексійний у порівнянні з іншими книжками авторки, як "Вавилон" та "Макова війна", якими зачитуються мільйони прихильників з усього світу. Він сповнений гумором та вирізняється глибоким зануренням у світ людських почуттів і моральних дилем.

"Я перетворююсь... Щоденник окупації. Вибрані вірші" Володимира Вакуленко-К.

Чи не найболючіша книжка великої війни. Щоденник Володимира Вакуленка-К. — це правдиві записи, які вів письменник від початку повномасштабного вторгнення і під час окупації Ізюма та його села Капитолівки на Харківщині. До книжки увійшли тексти щоденника окупації, вибрана поезія Володимира Вакуленка-К. для дітей і дорослих, а також історії від друзів, колег та очевидців.

Невдовзі після того, як Харківщину окупували, чоловіка викрали. За день до цього Володимир приховав щоденник під вишнею на своєму подвір’ї. Після деокупації Ізюмщини тіло письменника, активіста та волонтера було знайдено у могилі №319 в ізюмському лісі.

"Там, де заходить сонце" Олени Пшеничної

"Там, де заходить сонце" — книга-пластир на кожне зранене серце та водночас чесна оповідь про життя на його заході. Авторка — українська журналістка Олена Пшенична — через образ головної героїні, літньої жінки, що змушена перебувати у будинку для літніх людей, зображає внутрішній шлях самопізнання і розуміння життя.

Книга, насичена гумором, старечою мудрістю, іронією, зворушливими спогадами та історіями, що перетворює її на своєрідний "книжковий шелтер". Дає змогу поглянути на життя мешканців Будинку для літніх людей в ретроспективі історії: від часів радянської окупації до сьогоднішньої повномасштабної війни.

"Танці з кістками" Андрій Сем'янків

"Танці з кістками" здобула премію "Книга року BBC" у 2022 році. Книга подекуди моторошна та водночас захоплива. Автор — Андрій Сем'янков — український лікар-анестезіолог та популяризатор доказової медицини, що допомогло створити надзвичайне враження правдивості історії. Книга, заснована на реальних медичних темах, і вирізняється гостротою сюжету.

Головний герой книги — вигаданий багатогранний персонаж, який працює паталогоанатомом та під впливом бажань та ситуацій зі звичайної пересічної людини перетворюється на чудовисько. Книга рекомендується до прочитання всім любителям непередбачуваних історій, реалістичних подій і моральних уроків.

"Спитайте Мієчку" Євгенія Кузнєцова

"Спитайте Мієчку" — тепла й затишна книга про три покоління жінок, їх емоції та бажання. Часом для того, щоб почати жити далі, потрібна певна пауза, аби набратися сил і замислитися над майбутнім. З цією думкою дві сестри-близнючки Мієчка і Лілічка, бувши вже сорокарічними жінками, з відмінними характерами, повертаються до родинного дому.

Книга може здатися надто простою, проте така невибагливість оповіді повертає у безтурботне дитинство та огортає теплотою. Якщо ви шукаєте для себе куточок комфорту, мрієте думками відлетіти від важкої повсякденності, цей роман саме для вас.

"Дім між трьох світів" Таня Гуд

Книга написана в жанрі фентезі. Головна героїня звикла вважати себе божевільною, адже бачить те, що нормальні люди бачити не повинні: чудовиськ, що мовби вилізли із пекла й жадають її крові. У пошуках порятунку вона потрапляє до таємничого Ордену між трьох світів, де дізнається, що монстри — не виплід її уяви, так само як і мавки й чугайстри, русалки й перевертні, блуди й домовики.

В історію авторка вплітає елементи української міфології та міфічних істот. А ще книжка просто дуже красиво оформлена.

"Свято цапа" Маріо Варґас Льйоса

"Свято Цапа" Маріо Варгаса Льйоси визнане критикою і читачами шедевром латиноамериканської і світової літератури, одним із найкращих будь-коли написаних політичних романів. Написаний лавреатом Нобелівської премії, химерний роман з декількома сюжетними лініями розкриває небезпеку монополізації влади.

В книзі йдеться про реального диктатора Рафаеля Трухільйо в Домініканській Республіці, що 31 рік після насильного захоплення влади в 1930 році очолював стійкий авторитарний режим. Насильство, шантаж і сила були керівними в правлінні Трухільйо, вони тримали в страху як близьке оточення, так і жителів країни. А там, де є невиправдана жорстокість, поряд – боягузтво і зрада. Після років свавілля і розпусного життя сталевий кулак диктатора слабшає, а в противагу зріє змова вбивства, що матиме криваві наслідки.