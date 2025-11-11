'Черногора – величественная и мистическая': в Карпатах заметили брокенского призрака. Видео

Недавно в Карпатах заметили необычное оптическое явление, которое называется "брокенский призрак". Его можно наблюдать, когда путешественник видит свою тень в противоположном к солнцу направлении.

Видео дня

Видео на своей странице в Facebook обнародовал горный спасатель Василий Фицак. За явлением он следил на самом высоком горном массиве Украинских Карпат – Черногора или Черная гора.

В комментариях подписчики восхитились редкой красотой, возникающей в горах, назвав горный массив "мистическим и величественным".

Что известно о явлении

Брокенское привидение или горное привидение – редкое оптическое явление в горах, во время которого наблюдатель видит свою тень на поверхности облаков в направлении, противоположном Солнцу. Эта тень может казаться очень большой, иногда она окружена цветными кольцами. Также призрак может двигаться, что связано с движением облачного слоя и колебанием плотности облаков.

Популярность явление приобрело благодаря горе Брокен в горах Гарц в Германии, где постоянные туманы и доступность малых высот позволяют наблюдать его особенно часто. Это способствовало возникновению местной легенды, по которой и дали явлению название.

"Брокенского призрака" можно увидеть в разных горных уголках мира. Подобное могут наблюдать и пассажиры, находящиеся в самолете.

Что известно о горе

Черногора – самый высокий горный массив Украинских Карпат, в пределах которого расположена гора Говерла, являющаяся самой высокой точкой Украины с высотой 2061 метр. Массив лежит к востоку от Полонинского Бескида, а его главный хребет тянется примерно на 40 километров между долинами рек Черная Тиса на западе и Черный Черемош на востоке.

Как сообщал OBOZ.UA, в Карпатах сейчас можно заметить удивительные грибы, которые похожи на маленьких бабочек. Это вешенка легочная – один из видов плевротовых грибов. Они встречаются в лиственных лесах, на пеньках, сухих стволах и опавших ветках липы, березы и осины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!