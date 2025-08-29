Чем поливать гортензии, чтобы они цвели ярко-голубыми цветами

Садоводам, которые хотят превратить свои гортензии в ярко-голубые цветы, не нужны дорогие средства для обработки почвы, достаточно иметь обычный ингредиент.

Видео дня

По словам блогера-садовника Мел, яблочный уксус может быть простым и недорогим способом превратить розовые цветы в яркие голубые, пишет Express.

Мел сказала, что культовый цветок гортензии, который часто можно увидеть в оттенках розового, голубого или даже сиреневого, на самом деле является одним и тем же растением. Его цвет в значительной степени зависит от уровня pH почвы. Щелочные дают розовые цветы, кислые – голубые, а нейтральные – сиреневые или фиолетовые.

"Вы можете проверить свою почву с помощью дешевого набора для тестирования pH, который можно приобрести в любом садовом центре", – сказала Мел.

Для садоводов, которые стремятся получить неуловимый голубой оттенок, целью является подкисление почвы.

Метод довольно прост: смешайте один стакан яблочного уксуса с 10 литрами воды (примерно одна полная лейка) и поливайте раствором непосредственно у основания гортензии каждые несколько недель, осторожно, чтобы не попасть на листья.

Изменение цвета не будет мгновенным, но со временем цветы постепенно будут приобретать более насыщенный синий цвет. Как только будет достигнут желаемый оттенок, добавление уксуса можно уменьшить или вообще прекратить.

Этот трюк работает для растений, выращенных в грунте или в горшках. Для гортензий, выращенных в контейнерах, использование верескового компоста с самого начала даст голубой цвет. Мел добавила, что ей нравится сочетать разные сорта вместе, например, белую гортензию в горшке рядом с большим розово-голубым экземпляром, растущим в почве.

Она предостерегла при этом, что слишком много уксуса может повредить корни растения, поэтому умеренность является ключевой. Но, по ее опыту, этот метод никогда не приносил вреда.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что сделать, чтобы гортензии цвели до октября.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.