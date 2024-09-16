Часть Украины накроют дожди: синоптики дали прогноз на начало недели. Карта

В первые трое суток новой недели (16–18 сентября) в Украине сохранится достаточно высокая температура днем, хотя в центре, на севере и востоке максимальные показатели термометра снизятся на несколько отметок. На юге и частично на западе погода будет дождевой.

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Свежий прогноз погоды опубликован на сайте Украинского гидрометеорологического центра. В первый день недели еще ожидаются порывы ветра; во вторник и среду они утихнут.

В понедельник, 16 сентября, дожди (в том числе с грозами) накроют юго-западную часть страны.

Наиболее низкая температура – на западе (максимум до +23). В остальных регионах погода будет теплее, до +27, а на востоке – даже до +28 градусов.

Во вторник, 17 сентября, количество областей, где пройдут осадки, уменьшится, но речь также идет о юго-западе Украины.

На западе температура вырастет, в остальных регионах упадет примерно на один-два градуса. Максимальное значение ожидается на Луганщине (до +27).

В среду, 18 сентября, температура в крайних восточных областях упадет до +24. На остальной территории синоптики прогнозируют примерно те же показатели, что и во вторник.

Дожди останутся только на юге Украины. Они будут сопровождаться грозами.

Изменение гидрологической ситуации

16-17 сентября, в связи с ожидаемыми значительными осадками, на реках суббассейнов Прута и Сирета ожидается возобновление подъемов уровней воды на 0,2-1,0 м над уровнями на 8:00 воскресенья, 15 сентября. В местах прохождения интенсивных ливней будет происходить формирование значительного склонового и местного стока. Негативных последствий в УкрГМЦ не ожидают.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее начальник отдела агрометеорологии УкрГМЦ Татьяна Адаменко предположила что в этом году в Украине может не быть бабьего лета – периода, когда после похолодания приходит ощутимое потепление. Сейчас в нашей стране продолжается метеорологическое лето, а снижение температуры в ряде областей – временное.

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