Часть Украины накроют дожди: синоптики дали прогноз на начало июля. Карта

В начале июля по всей территории Украины сохранится жаркая погода. Столбики термометров в некоторых областях достигнут +36 градусов.

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В то же время часть регионов накроют грозовые дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 1 июля, дождь с грозой прогнозируется в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Львовской, Волынской и Ривненской областях. На остальной части страны будет преимущественно солнечно.

Самая высокая температура в этот день будет в Николаевской, Херсонской, Полтавской и Черкасской областях – до 36 градусов. Также столбики термометров будут зашкаливать в Ивано-Франковской и Черновицкой области.

В других региона в течение дня также ожидается жаркая погода. Температура в среднем составит +31…+34 градуса.

Во вторник, 2 июля, дожди продолжатся в западных регионах Украины. Также осадки прогнозируются в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

На остальной территории нашей страны будет солнечная погода. В большинстве регионов сохранится жаркая погода, лишь на западе Украины синоптики прогнозируют небольшое похолодание.

В западных областях в течение дня ожидается всего +22…+24 градуса, в ночью температура опустится до +16.

В среду, 3 июля, дожди сохранятся на северо-западе Украины. Также осадки в этот день ожидаются в Сумской области. В других регионах, как и в предыдущие дни будет солнечная погода.

Самая высокая температура будет на юге и востоке Украины, столбики термометров поднимутся до +36. В других областях также будет жарко. В среднем ожидается +31…+33. Лишь на западе Украины сохранится прохладная погода. В этой части страны синоптики прогнозируют +22…+24.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце мая данные европейского космического корабля Solar Orbiter зафиксировали мощную солнечную вспышку, которую позже оценили как X12 – солнечные вспышки класса X являются самыми сильными из нескольких типов. А телескоп NASA зафиксировал ранее "космический фейерверк" в центре Млечного Пути.

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