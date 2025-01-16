Часть Украины накроют дожди и снег: синоптики дали детальный прогноз на пятницу. Карта

В пятницу, 17 января, ночью ожидается до -4 градусов мороза, а днем – относительно теплая погода до +5 градусов. Кое-где выпадет мокрый снег и дождь, поднимется сильный ветер. Ближайшее похолодание, которое принесет морозы, возможно с 23-24 января.

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Такой прогноз озвучила украинская синоптик Наталья Диденко. "Интересное наблюдение. Вот уже пару дней отмечается такая алогичная (по климатическим канонам) термическая особенность – на юге холоднее всего ночью, а днем (это уже ближе к норме) теплее всего. Так будет и завтра", – отметила она.

Ночью холодный пояс протянется от Закарпатья через Подолье, Черновицкую область, южную часть до Приазовья, юго-востока Украины, добавила Диденко.

Там ожидаются ночью 0...-4 градуса мороза. На остальной территории – около нуля градусов.

А днем в пятницу будет точно наоборот, поскольку в той же самой холодной ночной части в течение дня пятницы будет теплее - +1...+5 градусов, а на остальной территории Украины 0...+3, прогнозирует синоптик.

На левобережье Украины 17 января ожидается мокрый снег и дождь. На правобережье – без существенных осадков.

"Характерная особенность завтрашнего дня – сильный северо-западный ветер! Будьте осторожны", – предупредила Диденко.

В Киеве облачно, без существенных осадков, сутки 0...+2 градуса, сильный северо-западный ветер.

В дальнейшем в Украине будет преобладать теплая погода. А ближайшее похолодание с морозами ожидается ориентировочно с 23-24 января, спрогнозировала синоптик.

По прогнозу Укргидрометцентра, после 17 января и по меньшей мере до вторника, 21 января, осадков в Украине не предвидится. В ближайшие дни днем в большинстве областей будет тепло до +5 градусов, на юге до +8.