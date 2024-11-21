Будет "особенность": синоптик рассказала, какой погоды ждать в пятницу в Украине. Карта
В пятницу, 22 ноября, в Украине прогнозируется холодная погода с осадками. Снег с дождем в течение дня ожидается на западе, севере и во многих центральных областях нашей страны.
Также особенностью завтрашнего дня станет сильный ветер. Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко.
По прогнозу синоптика, 22 ноября в Украине будет идти снег. В некоторых регионах прогнозируется дождь. Осадки будут преимущественно на северо-западе и в центральной части Украины.
На востоке и юге 22 ноября осадков не предвидится. В то же время синоптик предупредила украинцев о сильном ветре.
Ночью температура опустится до 5 градусов мороза. Днем ожидается 0…+4. В южных регионах Украины прогнозируется до +9 градусов.
В Киеве 22 ноября будет мокрый снег, вечером возможен дождь. В столице как и в других регионах будет сильный ветер, а столбики термометров не поднимутся выше +4 градусов.
Напомним, холодный атмосферный фронт принес в Украину существенное понижение температуры и осадки. В ночь на 21 ноября Киев начало засыпать снегом.
Ранее синоптик Наталья Птуха рассказала о том, что погода в Украине начнет меняться. На нашу страну надвигается похолодание, что также принесет с собой осадки – снег будет накрывать регионы постепенно.
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