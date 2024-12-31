Будет ли снег в новогоднюю ночь: синоптики рассказали, какой будет погода в последний день 2024 года

Погода в Украине в последний день 2024 года, 31 декабря, будет пасмурной, но без осадков. Снега в новогоднюю ночь не ожидается, а температура воздуха будет колебаться от 0 до +7 градусов.

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В то же время на юге и на Прикарпатье днем синоптики прогнозируют до +12 градусов днем. Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра.

В целом по Украине будет пасмурно, без существенных осадков. Ночью и утром в западных и южных областях местами возможен туман.

На севере Украины днем столбики термометров будут показываться от +2 до +7 градусов, ночью синоптики прогнозируют небольшие морозы до -1. В центральных регионах днем от +2 до +5 градусов, ночью от 0 до +2. На западе днем до +7 градусов, ночью от -1 до -3.

На юге днем синоптики прогнозируют от +7 до +10 градусов, в Крыму до +12. В восточных областях днем от 0 до +4, ночью около 0.

В столичном регионе погода 31 декабря будет пасмурной, без существенных осадков. На Киевщине температура ночью от +2 до +3, днем от 0 до +5. В Киеве ночью около 0 градусов, днем от +2 до +4.

Ранее синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказывала OBOZ.UA, что в ночь с 31 декабря на 1 января погода в Украине будет преимущественно сухой, лишь в некоторых областях возможен небольшой мокрый снег. Очагом зимы будут оставаться Карпаты, а на остальной территории страны в последний день этого года и в первый день следующего будет достаточно тепло.

По словам синоптика, 31 декабря в большинстве областей осадков не ожидается, только в северных, восточных, Волынской, Ровенской, Полтавской и Днепропетровской областях днем 31 числа и ночью 1 января может быть небольшой мокрый снег.

Как сообщал OBOZ.UA, погода в Украине до конца зимы не будет очень холодной, сильных морозов и снегопадов не ожидается. В январе среднемесячная температура воздуха будет на 1-2 градуса выше климатической нормы.

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