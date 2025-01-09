Будет ли базовая военная подготовка и военный учет обязательными для женщин: объяснение

Верховная Рада приняла важный законопроект №12076, изменяющий правила военной подготовки и учета граждан. Одним из ключевых моментов является положение, что прохождение базовой военной подготовки (БЗИН) и постановка на военный учет для женщин станут исключительно добровольными.

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Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Этот законопроект, инициированный премьер-министром Денисом Шмыгалем, поддержали 298 народных депутатов.

"Моя поправка, которая прошла в этот законопроект, защитила женщин от мобилизации! Еще раз: Прохождение базовой военной подготовки для женщин будет только добровольным и после того – чтобы ставили на военный учет тоже исключительно добровольно", – отметил Гончаренко.

Согласно документу, с 2025 года в Украине будет отменена срочная служба. Вводится базовая военная служба, обязательная для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые пригодны к службе по состоянию здоровья. Продолжительность такой службы составит три месяца в военное время и пять месяцев в мирный период.

Как будет проходить базовая общевойсковая подготовка

Подготовка стартует с 1 сентября 2025 года и будет иметь несколько форматов в зависимости от категории граждан. Она будет проводиться:

в заведениях высшего образования для студентов;

в специализированных учреждениях по подготовке полицейских;

для граждан, впервые планирующих работать на государственной службе, в местных органах власти или прокуратуре;

для всех желающих в учебных центрах Вооруженных сил Украины.

Отдельно в законе прописаны возможности для молодежи, которая находится за границей. Согласно новым правилам, молодые люди, которым исполняется 18 лет во время пребывания за пределами Украины, могут встать на военный учет дистанционно, без необходимости возвращения в страну.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский указал, что в украинской армии внедряют систему, предусматривающую увеличение продолжительности БЗИН военнослужащих – с одного до 1,5 месяца. Но это был пилотный проект, реализуемый на базе нескольких учебных центров, а для остальных такую модель анонсировали со следующего года.

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