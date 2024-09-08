Британский кинопродюсер Елена Андрейчева: киевлянка, ставшая обладательницей 'Оскара', мечтает снять фильм о событиях в Украине

Британский продюсер украинского происхождения Елена Андрейчева стала восьмой этнической украинкой, которая в 2020 году получила главный кинематографический приз в мире – "Оскар". Так высоко американские киноакадемики оценили ее работу над короткометражным документальным фильмом "Как научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка)", который она сняла в соавторстве с кинорежиссёром Кэрол Дисингер. Фильм собрал целый "букет" наград: помимо "Оскара", он также же получил призы на фестивале Трайбека в Нью-Йорке, фестивале документального кино IDF и главную британскую кинопремию BAFTA

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"Мне просто повезло"

Елена родилась, выросла и до 11 лет училась в школе в Киеве. В 1995 году она получила шанс продолжить образование в Великобритании и не упустила его, несмотря на плохое знание английского языка. Она не была уверена, что ей удастся задержаться в Англии. Тем не менее, окончив школу в Оксфорде, Андрейчева поступила в университет на физический факультет, но очень быстро поняла, что гораздо больше точных наук ее интересует связанная с ними философия и их творческий аспект, поэтому она решила попробовать свои силы в научной журналистике. Сегодня Елена считает, что ей просто повезло: во-первых, у ее родителей была материальная возможность дать ей образование за границей; во-вторых, университетские преподаватели поддержали ее и помогли найти работу, на которой она смогла себя проявить. На самом деле причина в другом: по натуре Андрейчева является оптимисткой – она предпочитает фокусироваться на удачах и быстро забывать о неудачах, которые у нее, как и у всех, конечно же, случаются. Достаточно сказать, что настоящий успех пришел к Андрейчевой не сразу, а через четырнадцать лет ее работы в кинодокументалистике.

Ярая феминистка

Окончив университет, Андрейчева осталась жить и работать в Лондоне, она сотрудничала с различными британскими продакшн-компаниями, но ее главной специализацией стала кинодокументалистика. Елена, которая еще совсем недавно собиралась заниматься научной журналистикой, обратила внимание на социальные темы. Одна из ее документальных лент, снятая в 2015 году, Saving the cybersex girls, была посвящена сексуальному рабству на Филиппинах. Историю, рассказывающую о секс-эксплуатации детей, впрочем, как и взрослых, находящихся в зависимом положении и не имеющих возможности себя защитить, Андрейчева приняла близко к сердцу, что усилилось после того, как она родила ребенка. "Сейчас в мире очень много сильных, смелых и волевых женщин, которые могут постоять за себя и высказать свое мнение, – говорит она в интервью. – Но есть и те, кто является их полной противоположностью, и я рада, что могу помочь им и сделать это за них". Елена называет себя ярой феминисткой, выбирающей для работы соответствующие проблемы – например, тему домашнего насилия, которая стала основой для еще одной ее работы.

"Фильм сам пришел ко мне"

В 2019 году Андрейчева как продюсер начала работать над лентой "Как научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка)". По словам Елены, не она пришла к этому фильму, а он пришел к ней. Лондонский продакшн Grain Media, в котором она работала, сотрудничал с организацией Skatestine, помогающей девушкам в Кабуле получать образование. Когда один из американских телеканалов заказал Grain Media фильм об этом, Андрейчевой предложили возглавить проект в качестве продюсера.

Главное в работе продюсера – быстрота реакции

Работа Андрейчевой состояла в том, чтобы знать все о том, что происходит и даже теоретически может произойти, не только в кадре, но и за кадром, чтобы исключить любые возможные риски. В Афганистане шла война, правда, Кабул находился далеко от линии фронта, но атаки террористов-смертников происходили и там, особенно летом. К тому же работа в мусульманской стране, тем более когда объектом съемки являлись девушки, также была чревата форс-мажорными обстоятельствами. Приходилось все время соблюдать осторожность, чтобы в случае непредвиденной и опасной ситуации сразу же свернуть работу и уехать. Впрочем, по словам Андрейчевой, этот принцип касается не только съемок в горячих точках – в кинодокументалистике быстрота реакции необходима в любом месте и в любое время

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"Как бы не упасть!"

Журналисты часто спрашивают Елену о том, что она чувствовала, когда во время церемонии награждения премией "Оскар-2020" услышала свою фамилию, и она честно отвечает, что… плохо помнит тот момент. Конечно, испытываемые ею тогда радость и гордость Андрейчева не отрицает, но также сильно ее волновала необходимость… устоять на ногах – было бы обидно упасть, поднимаясь на сцену. Благодарственную речь, полагающуюся в таком случае, она тоже не произносила, уступив ее режиссеру Кэрол Дисингер, хотя, как она сейчас вспоминает, в детстве "репетировала" ее перед зеркалом, правда, тогда она думала, что получит "Оскар" за "Лучший сценарий". По словам Елены, высшая кинематографическая награда важна для нее не только как признание ее заслуг, но и как возможность привлечь внимание максимального количества зрителей во всем мире к проблеме, о которой рассказывает картина. "Надеюсь, люди начнут говорить о том, о чем они до этого времени не хотели даже слушать", – говорит Андрейчева в интервью.

"Глупо снимать фильм об Украине с наскока"

Елена до сих пор время от времени приезжает в Украину, чтобы провести время со своей семьей, но основная часть ее жизни и работы проходит в Великобритании. Андрейчева с болью наблюдает за тем, что происходило и происходит на ее родине. "Грустно, когда твоя страна находится в состоянии войны, а мир не совсем понимает, что здесь на самом деле происходит, – говорит она в интервью. – С 2014 года я думаю о том, чтобы сделать фильм об Украине, но это очень большая ответственность. Неправильно было бы приехать сюда и снять картину с наскока, но я надеюсь, что мне удастся найти украинских кинематографистов, с которыми мы могли бы сотрудничать".