Бригады ТрО получили два десятка 'скорых' от Порошенко и американской Ukraine Focus

Два десятка медицинских эвакуационных машин для бригад Сил ТрО приобрели Фонд Порошенко совместно с американской волонтерской миссией Ukraine Focus.

Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Очередная бессонная ночь из-за вражеской атаки. Этот террор страны-навозника имеет целью одно – запугать, заставить отречься от своей страны и сдаться. Не дождутся", – написал Порошенко.

"Новое утро дает нам силы бороться дальше и помогать войску. Более 20 карет скорой помощи скоро отправятся на фронт, чтобы эвакуировать раненых с поля боя. Именно машины эвакуации – то, чего критически не хватает для спасения жизней там, где тяжелее всего. Мы передаем их в бригады территориальной обороны — каждая получит по 2-3 автомобиля эвакуации. Наша родная 104-я бригада, 106-я, 110-я и киевская 112-я бригады ТрО, а также другие подразделения", – сообщил пятый президент.

"Мы с Мариной придерживаемся принципа "Save Soldier" – жизнь наших военных превыше всего. Поэтому когда наши друзья из Соединенных Штатов Брок Бирман и фонд "Ukraine Focus" поделились идеей завезти "скорые" для украинских военных, мы откликнулись. Поддержали инициативу и согласились перевести средства. Много организационной работы сделал наш Александр Решетков, за что ему большое спасибо", – написал Порошенко.

"Так этот проект стал американо-украинским, но на самом деле он имеет еще более широкую географию. Над тем, чтобы найти и доставить в Украину машины эвакуации, работали граждане из разных уголков мира — США, Канады, Великобритании, Германии и, конечно, Украины. Все ради спасенных жизней. Также сегодня с нами волонтеры не только из США, но и нашего родного Львова. Мы с Мариной передаем машину нашим друзьям из ОО "Объединенная организация братьев по оружию", которые занимаются реабилитацией военных", – рассказывает пятый президент.

Совместно с миссией "Ukraine Focus" Порошенко уже передал фронту более трех десятков "скорых" для фронта.

"Уверен, это делает Украину сильнее, потому что ежедневно спасает жизни наших ребят и девушек", – отмечает лидер партии.

Ukraine Focus – это волонтерская организация, которая начинала с 14 машин для фронта, а сегодня уже поставили более 400 автомобилей. В мае этого года 22 машины скорой помощи получили бригада ТрО ВСУ и Медицинский Добровольческий Батальон "Госпитальеры". Машины были куплены во Франции, к финансированию проекта присоединился и Фонд Порошенко.

В июле стало известно, что Фонд Порошенко расширяет сотрудничество с американской миссией Ukraine Focus. Петр и Марина Порошенко тогда приняли решение выделить 4 млн грн для расширения работы американской миссии в Украине.

"Ежемесячно Ukrainе Focus доставляет в Украину автомобили, в частности скорую помощь. Потому что, к сожалению, мы имеем потери. Когда мы встречались в подземном госпитале в нескольких километрах от линии фронта, то они просили одно: дайте медэваки! Дайте бронированные медеваки, дайте пинцгауэры, дайте пикапы, дайте любые авто, которые спасают жизни", – рассказал Порошенко о насущных потребностях военных.