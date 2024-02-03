Бойцы 23-го отдельного батальона спецназначения получили FPV-дроны от Кличко

Бойцы 23 отдельного батальона специального назначения ОПБ получили 40 FPV-дронов. "Птичек" передал Виталий Кличко в конце января.

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Об этом мэр Киева сообщил в Facebook.

Дроны были переданы в качестве благотворительной помощи и уже работают на Донбассе.

"Бойцы 23 отдельного батальона специального назначения ОПБ прислали видео с Донбасса. В конце января, по их обращению, отправили в качестве благотворительной помощи 40 FPV-дронов. "Птички" уже работают и помогают уничтожать врага", – написал Кличко.