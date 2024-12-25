Блог | Библия за четыре дня, или Неофитское
Коснусь снова темы привлечения к Библии, для чего недавний предыдущий материал по этой важной теме немного изменю и дополню.
Итак, из всех украинских переводов Библии настоятельно рекомендую самый милозвучный, наиболее точный по содержанию и вообще лучший, который лично для меня вне конкуренции, — Ивана Огиенко (митрополита Иллариона), профессора и, кстати, в своё время министра УНР.
Переводил он, в отличие от коллектива под руководством Филарета, не с русского перевода, а непосредственно с древнееврейского и греческого оригиналов.
При этом пользоваться желательно одним из тех изданий перевода Огиенко, где сохраняются его ударения, добавляющие тексту Библии замечательную певучесть, особенно — тексту Нового Завета.
Кроме того, потенциальные неофиты не знают, с чего начинать самостоятельно изучать огромный объём Библии, чаще всего начиная с самого начала и читая далее всё подряд, но терпения тогда хватает не всем.
Считаю, что начинать нужно с самого главного и предлагаю как первый этап изучение примерно 1/8 части Библии — той "самой раскрученной" 1/8, на которую приходится большинство ссылок и цитат в непрофильной литературе — возможно даже, 90 процентов.
Изучение такого объёма потребует не более чем 11 часов.
День первый — около 3 часов — из Ветхого Завета:
фрагменты книги Бытие —
1.1-4.15 (Сотворение мира и первые люди), 6.1-9.29 (Всемирный потоп и Ноев ковчег, 11.1-11.9 (Вавилонское столпотворение), 19.1-19.28 (Содом и Гоморра), 22.1-22.18 (испытание веры Авраама);
фрагменты книги Исход —
16.1-16.36 (манна небесная),
20.21-20.26 (10 Заповедей);
книга Екклесиаста, или Проповедника;
из Нового Завета:
Евангелие от Марка
(оно идёт вторым после Матфея, но по объёму удобно его изучать именно в первый день, часть которого приходится на Ветхий Завет).
День второй — около 3 часов —
из Нового Завета:
Евангелие от Матфея.
День третий — около 3 часов —
из Нового Завета:
Евангелие от Луки.
День четвёртый — около 2 часов —
из Нового Завета:
Евангелие от Иоанна;
фрагмент книги Деяния апостолов —
8.1-9.27 (прозрение Савла);
фрагмент книги Откровение Иоанна —
13.1-13.18 (зверь и число зверя).
Это — первый этап. Четырёхдневное начало. На втором может быть изучение остальной части Нового Завета, а из Ветхого Завета — книги Иова и книги Притчей Соломоновых. Но то уже потом. Сначала надо начать.
Так что читаем Библию. Не только Апокалипсис. Библию вообще.