Коснусь снова темы привлечения к Библии, для чего недавний предыдущий материал по этой важной теме немного изменю и дополню.

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Итак, из всех украинских переводов Библии настоятельно рекомендую самый милозвучный, наиболее точный по содержанию и вообще лучший, который лично для меня вне конкуренции, — Ивана Огиенко (митрополита Иллариона), профессора и, кстати, в своё время министра УНР.

Переводил он, в отличие от коллектива под руководством Филарета, не с русского перевода, а непосредственно с древнееврейского и греческого оригиналов.

При этом пользоваться желательно одним из тех изданий перевода Огиенко, где сохраняются его ударения, добавляющие тексту Библии замечательную певучесть, особенно — тексту Нового Завета.

Кроме того, потенциальные неофиты не знают, с чего начинать самостоятельно изучать огромный объём Библии, чаще всего начиная с самого начала и читая далее всё подряд, но терпения тогда хватает не всем.

Считаю, что начинать нужно с самого главного и предлагаю как первый этап изучение примерно 1/8 части Библии — той "самой раскрученной" 1/8, на которую приходится большинство ссылок и цитат в непрофильной литературе — возможно даже, 90 процентов.

Изучение такого объёма потребует не более чем 11 часов.

День первый — около 3 часов — из Ветхого Завета:

фрагменты книги Бытие —

1.1-4.15 (Сотворение мира и первые люди), 6.1-9.29 (Всемирный потоп и Ноев ковчег, 11.1-11.9 (Вавилонское столпотворение), 19.1-19.28 (Содом и Гоморра), 22.1-22.18 (испытание веры Авраама);

фрагменты книги Исход —

16.1-16.36 (манна небесная),

20.21-20.26 (10 Заповедей);

книга Екклесиаста, или Проповедника;

из Нового Завета:

Евангелие от Марка

(оно идёт вторым после Матфея, но по объёму удобно его изучать именно в первый день, часть которого приходится на Ветхий Завет).

День второй — около 3 часов —

из Нового Завета:

Евангелие от Матфея.

День третий — около 3 часов —

из Нового Завета:

Евангелие от Луки.

День четвёртый — около 2 часов —

из Нового Завета:

Евангелие от Иоанна;

фрагмент книги Деяния апостолов —

8.1-9.27 (прозрение Савла);

фрагмент книги Откровение Иоанна —

13.1-13.18 (зверь и число зверя).

Это — первый этап. Четырёхдневное начало. На втором может быть изучение остальной части Нового Завета, а из Ветхого Завета — книги Иова и книги Притчей Соломоновых. Но то уже потом. Сначала надо начать.

Так что читаем Библию. Не только Апокалипсис. Библию вообще.