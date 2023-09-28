Американский телеканал National Geographic попал в скандал из-за Крыма: почему фото вызвало возмущение

National Geographic, известный американский научно-популярный телеканал, опубликовал в социальных сетях фотографию из Крыма, но не указал, какая это страна. Пользователи сети напомнили, что Крым – это украинская территория, временно оккупирована войсками страны-агрессора России.

Снимок Ласточкиного гнезда недалеко от города Ялта журналисты обнародовали в Twitter 27 сентября. "Неоготический замок, построенный около 1900 года, расположен на скале на берегу Черного моря в Ялте, Крым", – подписан кадр.

Обычно в Twitter-аккаунте National Geographic указывают конкретную страну, однако в этом случае авторы поста ограничились только подписью "Крым".

В комментариях многие украинцы напомнили о российской оккупации полуострова.

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"Очень удивительно, что National Geographic не знает географию. Крым – это название полуострова, а не страны. Крым расположен на территории Украины и в настоящее время оккупирован Россией (где с 2014 года она уничтожила и украла много культурных ценностей)", – разъяснил для иностранных подписчиков СМИ один из украинских пользователей Twitter.

По состоянию на утро 28 сентября в National Geographic пост не отредактировали и на ситуацию никак не отреагировали.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно американское издание The New York Times попало в скандал из-за российской пропаганды о ракетном ударе по Константиновке Донецкой области 6 сентября.

– Тем временем советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что панические настроения российских захватчиков во временно оккупированном Крыму будут усиливаться.

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