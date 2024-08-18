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Блог | 83 года СССР совершил страшное преступление против украинского народа
18 августа 1941 года в 20:15 после получения информации о прорыве немецких войск в районе Запорожья плотина ДнепроГЭСа была взорвана работниками НКВД.
В результате взрыва 20 тонн тола (по другим данным – аммонала) в плотине возникла пробоина длиной 135 или 165 метров.
В мгновение ока вниз рванула многометровая волна, приводя к разрушению и гибели людей, оказавшихся в береговой зоне.
Жертвы среди красноармейцев и гражданского населения оцениваются цифрами от 20 тысяч до 80-120 тысяч человек.
Однако продвижению германской армии это никак не помешало.
Прошло 83 года и россияне повторили это преступление, но теперь с Каховской ГЭС.
Вновь имеем затопление, разрушение и человеческие жертвы.
Варвары не меняются.
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