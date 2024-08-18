18 августа 1941 года в 20:15 после получения информации о прорыве немецких войск в районе Запорожья плотина ДнепроГЭСа была взорвана работниками НКВД.

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В результате взрыва 20 тонн тола (по другим данным – аммонала) в плотине возникла пробоина длиной 135 или 165 метров.

В мгновение ока вниз рванула многометровая волна, приводя к разрушению и гибели людей, оказавшихся в береговой зоне.

Жертвы среди красноармейцев и гражданского населения оцениваются цифрами от 20 тысяч до 80-120 тысяч человек.

Однако продвижению германской армии это никак не помешало.

Прошло 83 года и россияне повторили это преступление, но теперь с Каховской ГЭС.

Вновь имеем затопление, разрушение и человеческие жертвы.

Варвары не меняются.