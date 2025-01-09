'Запомню этот день': Байден впервые стал прадедушкой. Трогательное фото

Американский глава Джо Байден стал прадедушкой. Он является первым современным президентом, у которого во время пребывания в должности родился правнук.

Видео дня

Мальчика 8 января в Калифорнии с помощью кесарева сечения родила внучка Байденов Наоми. Президент объявил журналистам о пополнении в семье после того, как представители Департамента лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии проинформировали его о борьбе с лесными пожарами в округе Лос-Анджелес. Об этом сообщили в NBC News.

"Хорошая новость в том, что с сегодняшнего дня я уже прадедушка... Так что я запомню этот день", – заявил глава США журналистам.

Он сказал, что его внучка родила "девочку весом 10 фунтов и 4 унции" (примерно 4,5 килограмма), после чего быстро поправился, сказав "мальчика".

Наоми Байден – это дочь Хантера Байдена в его первом браке с Кэтлин Буль.

Хантер (1970 г.р.) является одним из двух сынов Нейлии Байден и Джо Байдена. Нейлия – первая жена нынешнего президента США. Она погибла в автокатастрофе в 1972-м вместе со своей маленькой дочерью Наоми. Сыны Бо и Хантер получили травмы, но выжили.

Позже в среду, 8 января, первая леди США Джилл Байден опубликовала в Instagram фото себя и супруга. На руках у главы США был новорожденный.

"Мы с гордостью представляем вам нашего правнука: Уильяма Брэннона Нила IV", – написала Джилл.

Судя по всему, мальчика назвали в честь брата его отца, Вилли Нила. Тот погиб более 15 лет назад в возрасте 19 лет в ДТП в штате Мэн.

Рождение правнука Байдена произошло через два года после свадьбы Наоми Байден и Питера Нила, которую президент и первая леди устроили в Белом доме.

Как писал OBOZ.UA, Джо Байден 1 декабря 2024 года использовал полномочия президента, чтобы подписать помилование для своего сына Хантера Байдена. Последний был осужден за преступления, связанные с использованием оружия и налоговыми нарушениями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!