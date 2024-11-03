Очень часто в ленте встречаю сообщения: "Путин уже выиграл в Америке", "нация расколота выборами", "сценарии Судного дня на подходе".

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Таке враження може складатися, якщо дивитися виключно медіа-супровід кампаній обох кандидатів. Тут справді – безкомпромісна боротьба. Медіа, близькі до кандидатів – і ТБ, і преса, і блогери, і "інфлюенсери" всіх мастей у соцмережах – наввипередки атакують опонентів.

Демократи цитують висловлювання Трампа на адресу різних груп виборців і розповідають про його нетолернатність.

Республіканці натомість уже кілька днів поспіль обговорюють фразу Байдена про "сміття" серед прихильників Трампа.

Обидві сторони звинувачують іншу в розколі – притому тут-таки спростовують випади на свою адресу. "Вирвано з контексту" – певно, найбільш часта фраза у повідомленнях штабів обох кандидатів. Навіть кандидати особисто звертають увагу на випади одне одного – в стилі "от кажуть, що... а насправді..."

Зараз зусилля кампаній спрямовані на так звані "хиткі" штати. Вибори президента США формально непрямі – голосують за "виборщиків". От тільки голоси виборщиків від кожного штату зараховуються тому кандидату, хто набрав найбільшу кількість голосів (окрім штатів Небраска і Мен, де голоси розподіляються пропорційно). Частина штатів "з діда-прадіда" голосують за певну партію. А частина – змінюють позицію.

На цих виборах "хиткими" оглядачі вважають Арізону, Джорджію, Неваду, Північну Кароліну, а головним чином – "північно-східну трійку": Мічіган, Пенсільванію і Вісконсин.

Саме позиція виборців цих трьох штатів наче схилила ваги результатів виборів у 2016 і 2020.

Тож кандидати витрачають величезні зусилля і кошти на кампанію там, де можна здобути остаточну перевагу. Під увагою і Небраска – через розподіл виборщиків принаймні один голос може іти врозріз з позицією штату.

Кампанія запекла, важить буквально кожен голос. Тим більше, що голосування йде і достроково (поштою). У деяких штатах так уже проголосувало більше половини зареєстрованих виборців. Очікується, що загальна кількість відданих таким чином голосів може перевищити 60%. Оглядачі перечаються, чиїх голосів там більше – бо в різні роки бувало по-різному. Кандидати тим часом мотивують своїх виборців не проминути шанс проголосувати.

Високий градус кампанії і створює враження, ніби "Америка на порозі розколу".

Але ситуація далеко не така катастрофічна, як хочеться Росії і як вона транслює через свої засоби пропаганди.

1

Вибори в США – це завжди "хоч святих винось". Лунає таке і в такий спосіб, що українські вибори здаються шкільними п'єсками.

А після виборів традиція – забути і йти далі.

2

Влада ("глибинна держава" , як тут кажуть – тобто, апарат управління) вживає превентивних заходів:від демонстративного розміщення найширших кіл спостерігачів (американських і міжнародних), від мобілізації правоохоронців і навіть Нацгвардії для попередження правопорушень – до системного і масового роз'яснення:

і того, як працює система і чому її неможливо використати для підтасовки результатів,

і як працюють російські фейки, зокрема про нібито "фальшування результатів".

3

Самі кандидати хочуть стати президентом всіх американців. Тому після "вирвано з контектсу" друге найвживаніше слово – "коаліція".

Мається на увазі об'єднання різних груп виборців, незалежно від походження, заради майбутнього країни.

США загалом справлялися із складними ситуаціями, коли думали про майбутнє. Це все ще – динамічна потужна держава з амбітними цілями. Вже за три дні, впевнений, російські фейки і страхи багатьох будуть спростовані.