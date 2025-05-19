Выборы в Румынии: враг Украины проигрывает мэру-математику, который стремится к усилению борьбы с Путиным и 'не понимает' Трампа относительно Украины

Голосование на президентских выборах в Румынии 18 мая должно было определить – будет ли Европа иметь еще одного шумного нарушителя порядка в ЕС, который присоединится к нынешнему дуэту действующих разрушителей – венгра Виктора Орбана и словака Роберта Фицо, в попытке сорвать помощь Украине и ввести новые санкции именно тогда, когда ЕС хочет усилить давление на Россию, чтобы она прекратила войну. Или Румыния и в дальнейшем будет надежным союзником Евросоюза и НАТО и партнером Украины. Черноморская страна с населением 19 миллионов до сих пор была непоколебимой опорой ЕС и Альянса, а также надежным партнером Украины в ее борьбе против российской агрессии, но после победы ультраправого, пророссийского кандидата в президенты Джордже Симиона в первом туре выборов эти утверждения оказались под вопросом.

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К счастью, румынам оказался не по душе Симион и во втором туре голосования его победил математик-центрист и мэр Бухареста Никушор Дан – по итогу подсчета 100% голосов Дан собрал 53,6% поддержки, Симион – 46,4%. Новый президент Румынии обещает сохранить Румынию на ее европейском и прозападном пути, призвал Трампа занять более жесткую позицию в отношении России и увеличить поддержку Украины. Дан пообещал искоренить коррупцию и играть более активную роль в делах ЕС, продолжая поддерживать Украину. Эта победа успокоит опасения в Брюсселе и других европейских столицах, что Румыния, которая является ключевым членом ЕС и НАТО, резко склонится вправо.

О том, как результаты президентских выборов могут повлиять на отношения Румынии с Украиной и ЕС, – в материале ОBOZ.UA

Путин – зло, Украине надо помогать еще больше

Независимый кандидат, 55-летний мэр-математик Бухареста Никушор Дан, который борется с коррупцией в Румынии, теперь будет воевать на другом "фронте". Несмотря на опасения и большинство прогнозов, он уверенно победил на президентских выборах ультраправого врага Украины Джордже Симиона. По его словам, он на самом деле не очень хотел быть политиком.

"Если бы я не занимался политикой, я был бы математиком. Многие люди не понимают, что занятие математикой очень близко к определенному виду искусства, определенному виду литературы", – говорит Дан.

Новый президент Румынии обязуется решительно поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии и выступает за дальнейший транзит украинского зерна через румынскую инфраструктуру, но с учетом интересов местных фермеров. Он стремится сохранять прочные союзы Румынии на Западе, в частности, играть полноценную роль в делах НАТО и ЕС. Считает, что Америка и Европа естественно на одной стороне, но обеспокоен тем, что Трамп "дает Владимиру Путину легкие позиции в стремлении к миру в Украине", и призывает президента США пересмотреть свой подход к переговорам.

"Пытаться достичь мира в Украине вполне законно. Все этого хотят. Глядя на реакцию администрации США, мы видели большое давление в отношении Украины, но не наблюдали подобного давления на российскую сторону. То, как закончится война в Украине, очень важно для будущей безопасности Румынии и Европы, но давление на обе стороны не было сбалансированным, и я думаю, что Путин сейчас в лучшем международном положении, чем месяц назад", – считает новый президент Румынии.

Что касается России и Путина, то взляды Дана на отношения кардинально противоположны позиции его оппонента Симиона.

"В Румынии мы имеем сильные воспоминания о том, что такое Россия. Я думаю, что российский режим и Путин пытались дестабилизировать демократическую систему в Румынии, а также в остальной части Европы. Это часть его гибридной войны, которую он ведет против Европы", – считает Дан. По его словам, если вмешательство России в выборы в Румынии будет подтверждено, это будет "хорошая возможность" рассказать румынам об опасности дезинформации и о том, как злонамеренные акторы могут захватывать социальные сети для дестабилизации общества.

Ультраправый Симион проигрывает, объявляет себя победителем, но сдается

Сразу же после поступления первых результатов голосования улицы центра Бухареста постепенно начали заполняться полицейскими машинами. Причина в том, что поражение на выборах не помешало Джордже Симиону праздновать свою победу. После объявления результатов экзитпола он вышел на ступени парламента и объявил, что он "новый президент Румынии во имя румынского народа", рассказывая своим сторонникам, что именно он будет делать на этом посту. В своем первом заявлении в прямом эфире после закрытия избирательных участков Симион заявил, что, по оценкам его партии, он получил по меньшей мере на 400 000 голосов больше, чем Дан. Это могло бы спровоцировать потенциально неприятный спор относительно окончательных результатов выборов. Однако через несколько часов Джордже Симион таки признал свое поражение на выборах.

"Я хочу поздравить моего оппонента Никушора Дана. Он выиграл выборы, и такова была воля румынского народа", – сказал Симион, но добавил, что намерен продолжать "борьбу за Румынию".

Избирательный маневр не удался

В нынешней избирательной кампании Симион занимал гораздо более взвешенную позицию, чтобы быть более привлекательным для широких слоев населения и получить больше электоральной поддержки. На фоне критики относительно чрезмерно пропутинской риторики Симион неоднократно высказывался о своей вере в НАТО и избегал откровенных антиевропейских позиций, ведь румыны в своем большинстве все еще поддерживают как ЕС, так и Альянс. Большинство румынских обозревателей считают, что после своей победы он снова вернется к агрессивной антиукраинской и антиевропейской риторике и "будет действовать как Орбан в пользу Путина". На сегодня он не только позиционирует себя как продолжателя линии отстраненного ультраправого, пророссийского политика Келина Джорджеску, но его главное предвыборное обещание заключается в том, что он вернет своего ультраправого коллегу в той или иной форме в политическое поле Румынии, например в качестве премьер-министра.

Опять Россия атакует

Решающие президентские выборы в Румынии пострадали от новых заявлений о вмешательстве России. Румынские власти опубликовали предупреждение о дезинформационной кампании, связанной с Москвой, после того, как Telegram разослал всем пользователям в стране сообщение с заявлением, что "Запад пытается заглушить консервативные голоса".

"Во время президентских выборов в Румынии мы снова видим признаки вмешательства России, – заявил представитель Министерства иностранных дел. – Вирусная кампания фейковых новостей в Telegram и других социальных сетях направлена на то, чтобы повлиять на избирательный процесс. Этого ожидали, и власти опровергли фейковые новости".

Новая атака РФ началась с заявления российского бизнесмена, владельца Telegram Павла Дурова, который за несколько часов до закрытия участков распространил информацию, что "правительство одной из стран Западной Европы обратилось к Telegram, чтобы "заставить замолчать" голоса консерваторов на выборах в Румынии". Администрация мессенджера отказалась. Что это за страна, предприниматель не уточнил, но прикрепил к посту эмодзи в виде французского батона.

МИД Франции назвал фейком сообщение Павла Дурова о том, что "правительство одной западноевропейской страны" попросило заблокировать каналы консерваторов накануне президентских выборов в Румынии.

"В Telegram и Twitter циркулируют абсолютно необоснованные обвинения относительно предполагаемого вмешательства Франции в президентские выборы в Румынии. Франция категорически отвергает эти обвинения".

Территориальные претензии, связи со спецслужбами РФ и вымогательство денег у Украины

Потенциальное президентство Симиона было бы значительной внешнеполитической проблемой для Украины, ведь в политической системе Румынии президент является главой государства, главнокомандующим вооруженными силами и ответственным за внешнюю политику. С начала полномасштабной войны он активно выступает за то, чтобы санкции против России были отменены, против военной помощи, распространяя кремлевские нарративы о войне, и против вступления страны в ЕС и НАТО. Представители его политической силы эксплуатируют тематику Великой Румынии, посягая на территории, которые сейчас принадлежат Украине и Молдове, мол, "без этих земель, без объединения Румыния никогда не станет полноценным государством". В частности, Клаудиу Тырзиу, один из лидеров партии AUR, заявил, что Румынию надо вернуть к "естественным границам" и "воссоединить" ее с Бессарабией, Северной Буковиной и Закарпатьем. Сегодня Симион является персоной нон грата в Украине за пропаганду "идеологии, которая отрицает легитимность государственной границы Украины". В ноябре 2024 года СБУ запретила ему въезд в Украину на три года из-за "систематической антиукраинской деятельности и публичных заявлений, вредящих государственным интересам". Как и Венгрия, Симион настаивает, что он "давит на Киев, чтобы тот защитил права румыноязычного населения в Украине".

Усиление антиукраинского объединения отменяется

Симион сейчас активно ищет союзников внутри ЕС. На первый взгляд, Симион и главный нарушитель спокойствия Европы Орбан выглядят как потенциальные партнеры. Оба являются ультранационалистами, уважают как Путина, так и Трампа, выступают против сильной политики Брюсселя и поддержки Украины. Этот союз, с добавлением еще одного "друга" Украины – премьер-министра Словакии Фицо, создает большие проблемы в Европе. И сегодня Симион уже стремится договориться об этом.

"Сейчас отношения с господином Орбаном отсутствуют, но, как отмечалось ранее, Виктор Орбан в определенной степени является для меня образцом, и я буду сотрудничать с ним во многих вопросах", – сказал Симион изданию POLITICO.

Венгерский лидер также высказался относительно румынских выборов, заявив, что "один из кандидатов, господин Симион, сказал... что и Венгрия, и Румыния должны иметь возможность полагаться друг на друга... Мы полностью с этим согласны". Но не все так хорошо в их отношениях, как может показаться на первый взгляд. Все из-за того, что Симион и Орбан годами спорят из-за отношения к венгерскому меньшинству в Румынии. AUR и Симион получили печальную славу в 2019 году, во время ожесточенных споров о военных захоронениях венгерских солдат в Румынии.

"Венгров били, а могилы оскверняли... С тех пор они еженедельно атакуют наш народ, наш регион и наши школы", – говорит Ботонд Чома, представитель и руководитель парламентской группы Демократического альянса венгров Румынии. Между тем Орбан опирается на поддержку венгерского меньшинства в Румынии, которому его правительство предоставило гражданство. Они отдали более 250 000 голосов на последних выборах в Венгрии. Ему понадобится их поддержка, чтобы противостоять своему сопернику Петеру Мадьяру, чья партия "Тиса" сегодня лидирует в опросах накануне парламентских выборов в следующем году. Поэтому после того, как Орбан определенным образом поддержал Симиона, это вызвало критику в партии венгерского меньшинства в Румынии, тогда лидер Венгрии вынужден был отступить и заявил, что полностью согласен с мнением партии венгерского меньшинства.

Румыны продемонстрировали, что они прозападная страна, а не пророссийская

Угроза победы ультраправого, пророссийского кандидата на президентских выборах в Румынии действительно была достаточно значительной. В то же время надо исходить из того, что Румыния не является пророссийской страной в принципе, ее граждане в своем подавляющем большинстве смотрят на ЕС и НАТО и не рассматривают Россию как стратегического партнера. Экономические интересы Румынии, в отличие от той же Венгрии, разные. Это страна, которая экономически не зависит от российского газа и нефти, она ориентирована на европейский рынок, а потому подавляющее большинство румын положительно настроены на сотрудничество с Западом – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Что касается результатов выборов, то Александр Мережко выделяет два момента. Прежде всего это признаки демократии в Румынии, когда невозможно предсказать, кто выиграет выборы, до подсчета последних голосов. Во-вторых, хотя либеральный кандидат выигрывает, но с относительно небольшим преимуществом. То есть ультраправые остаются влиятельной силой в политической системе Румынии. По словам Александра Мережко, волна роста количества ультраправых политиков-популистов сейчас коснулась большинства стран ЕС. Причина – экономические неурядицы, проблемы с миграцией, усталость от традиционных политиков, которые не дают ответа на вопросы общества. Большой толчок этим тенденциям дала и победа Дональда Трампа, который поддерживает эти движения в Европе. Такие маргинальные, а в некоторых странах Европы уже и не маргинальные правопопулистские движения в принципе направлены на такой изоляционизм во внешней политике, на эгоизм даже, что разрушает европейскую солидарность и негативно влияет на поддержку Украины и противодействие России.

"По большому счету, для нас важно не то, кто победил, а какая будет политика по отношению к Украине. Будет ли Румыния продолжать поддержку, как минимум на нынешнем уровне. При этом с точки зрения геополитики поддерживать независимость Украины – плюс для Румынии. Потому что это усиливает ее безопасность. Поэтому кто бы там ни был у власти, если он руководствуется действительно национальными интересами своей страны, он должен поддерживать Украину. Хотя все же надо признать, что если бы выиграл правый кандидат, то для нас эту задачу было бы гораздо сложнее выполнить, учитывая антиукраинскую риторику Симиона. Сейчас же у Украины немного более высокий уровень задачи, который заключается в том, чтобы не только удержать, а еще и усилить помощь, как и обещает победитель выборов – Дан. То есть его победа все же облегчит наши отношения с Румынией", – констатировал Александр Мережко.