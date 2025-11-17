Впервые в истории: в США пилот управлял одновременно истребителем и беспилотником-напарником. Фото

Пилот ВВС США впервые в истории управлял одновременно истребителем-невидимкой F-22 и дроном-напарником MQ-20 Avenger. Для этого летчик использовал дополнительный планшет, установленный в кабине своего самолета.

Видео дня

Тестовый полет состоялся 21 октября на испытательном и учебном полигоне в штате Невада, передает Breaking Defense. Подобные испытания будут продолжаться и в дальнейшем.

Двойной полет стал возможным благодаря объединению усилий разработчика БПЛА General Atomics, разработчика самолета Lockheed Martin и производителя радиостанций и средств коммуникаций L3Harris.

Эксперты пояснили, что на самолет и на дрон были установлены специальные радиостанции, и для коммуникации использовалась новая программная правительственная эталонная архитектура.

В Lockheed Martin заявили, что испытания проводились в ее секретной инновационной лаборатории по перспективным разработкам Skunk Works. Вице-президент и генеральный директор Skunk Works О. Джей Санчес считает, что успешный тест показывает "разнообразный и уникальный опыт" компании, а также "будущее воздушного боя, где одноместные самолеты управляют беспилотниками с помощью простых и интуитивно понятных интерфейсов в кабине".

Украинский портал Defense Express заявил, что потенциально это может стать началом "новой эры в военной авиации, когда беспилотники выполняют задачи наравне с пилотируемыми платформами".

Это позволит уменьшить риски для личного состава и одновременно обеспечить большее количество доступных боевых бортов.

Как ранее писал OBOZ.UA, Франция для защиты военных аэродромов от дронов планирует закупить семь батарей ПВО RapidFire, каждая из которых включает по четыре 40-мм пушки. Однако даже если средства выделят сейчас, то Воздушно-космические силы страны в лучшем случае получат первые единицы этой техники только в 2030 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!