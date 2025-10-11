Вооруженные силы Беларуси приведены в состояние полной боевой готовности: в чем причина

Военное командование Беларуси привело вооруженные силы в состояние полной боевой готовности. В министерстве обороны утверждают, что такие меры связаны с проверкой по поручению президента Александра Лукашенко.

В ходе этих мероприятий подразделения белорусской армии осуществят ряд маневров. Об этом заявили в пресс-службе министерства обороны Беларуси.

Лукашенко решил проверить армию

В ведомстве заявили, что вооруженные силы приведены в состояние полной боевой готовности по поручению главнокомандующего ВС Республики Беларусь. Также в министерстве отметили, что в армии проводится комплекс мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности с целью проверки.

Такие мероприятия подразумевают, что ряд подразделений вооруженных сил осуществят комплекс мероприятий по переводу в боевую готовность, выдвинутся в назначенные районы и выполнят мероприятия, определенные в распоряжении. Также отмечается, что проверка проводится под руководством государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь.

Что предшествовало

В сентябре 2025 года прошли совместные стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2025". В Москве и Минске утверждали, что учения стали "завершающим этапом боевой подготовки армий Союзного государства".

Официально к учениям привлекалось около 100 тыс. военнослужащих и до 10 тыс. единиц вооружения. Учения проводились на полигонах на территории Беларуси и России. Сообщалось, что Беларусь перенесла некоторые районы учений вглубь своей территории, изначально планируя задействовать полигоны вблизи западных границ (Брестская и Гродненская области).

Как сообщал OBOZ.UA, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины при ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский заявил, что беларуский диктатор Александр Лукашенко ни при каких обстоятельствах не развернется от России к Западу. Как только он попытается это сделать, Москва заменит мятежного ставленника на более послушного.

