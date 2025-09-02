Война в Украине привела к глобальному дефициту тротила – NYT

Война, развязанная Россией в Украине, привела к глобальному дефициту тротила в США. Нехватка сырья создает серьезное давление как на производство вооружения, так и на взрывные работы в карьерах, обеспечивающих значительную часть материалов для строительства мостов, дорог и других инфраструктурных объектов в Америке.

Об этом сообщает The New York Times. Единственным уполномоченным поставщиком тротила для Пентагона была Польша, однако значительная часть ее производства направляется в Украину, где вся взрывчатка используется для военных нужд.

Что известно

В то же время два других ключевых поставщика, Россия и Китай, полностью остановили экспорт тротила в США, отмечают американские чиновники. В ответ Конгресс принял решение о строительстве нового армейского завода тротила в Кентукки стоимостью 435 млн долларов.

Его запуск запланирован на конец 2028 года, но он будет производить взрывчатку исключительно для военных нужд без возможности продажи частным компаниям для снижения внутреннего дефицита. Недостаток взрывчатых материалов может в ближайшее время замедлить реализацию строительных проектов в США и привести к удорожанию отдельных видов сырья.

Что известно об альтернативе тротилу

"Аналог под названием пентаэритритолтетранитрат, или PETN, уже производится тремя заводами в Соединенных Штатах, но непонятно, как быстро можно увеличить производство. В последние годы Пентагон полагался на единственный завод в Польше для производства необходимого ему тротила. Но, похоже, министерство обороны могло получить и другие источники тротила", – говорится в материале.

Анонимный источник сообщил, что сейчас служба не ограничивается только польским заводом, ведь в США продолжается расширение внутреннего производства ракетного топлива и взрывчатых веществ.

Как раньше производили тротил

В течение более чем ста лет тротил был ключевым материалом в США. Его применяли и для военного оружия, и для промышленной добычи. Десятилетиями назад он был доступным и дешевым и стоил всего 50 центов за фунт. Миллионы тонн тротила изготавливали во время обеих мировых войн и до 1980-х годов.

Его использовали для начинки артиллерийских боеприпасов и авиабомб, а также для подрыва горных пород при строительстве дорог или производстве цемента для фундаментов и инфраструктурных объектов.

Впрочем, процесс изготовления тринитротолуола создавал опасные отходы. Поэтому к середине 1980-х Министерство обороны закрыло последний в США завод по его производству.

