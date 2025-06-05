Маск и Трамп начали медийное фигачилово уже без пируэтов. Маск сказал, что Трамп был в файлах Эпштейна (считай косвенное обвинение в педофилии).

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В корпоративных кругах уже обсуждают какой толщины лом могут сейчас перекусывать ср*ки топ-менеджмента Теслы (без субсидий компании торба) и Спейс Икс (без госзаказа будет трудно, но ребенку можно).

Поздравляю акционеров. Но на самом деле сейчас самая больша паника в ДОГЕ. Там пацанам уголовка светит, такая что выйдут уже во время колонизации Марса. В США сроки суммируются, а прокуроры имеют паскудную привычку разбивать дело на эпизоды. Каждый эпизод по 5 годиков, в сумме 120 годиков, велком ту тюрьма.

Я бы ржал, если бы от этих джобалаев не зависело наше будущее.