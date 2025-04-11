В США разбился самолет: все люди на борту погибли. Фото

В американском штате Флорида в пятницу, 11 апреля, разбился пассажирский самолет. Все три человека, находившиеся на борту, погибли, еще один человек на земле получил ранения, однако его жизни ничего не угрожает.

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Об этом сообщает ABC News. Авиакатастрофа произошла в городе Бока-Ратон в округе Палм-Бич на юго-востоке штата.

"Самолет, очевидно, имел какие-то технические неисправности и упал здесь, на Military Trail", – заявил на пресс-конференции Майкл ЛаСалл, помощник начальника пожарной службы города.

Самолет упал возле автомобиля – находившийся в салоне мужчина получил травмы.

"Он врезался в дерево из-за обломков и огня", – сказано в сообщении.

Известно, что в авиакатастрофу попал самолет Cessna 310R. Он вылетел из аэропорта Бока-Ратон и направлялся в международный аэропорт Таллахасси. По данным Flightradar24, самолет находился в воздухе чуть меньше 20 минут, прежде чем он разбился.

Очевидцы говорят, что самолет летел "чрезвычайно низко". "Я просто увидел, как он опустился за деревьями и услышал взрыв", – сказал местный житель. Он отметил, что окна его офиса задрожали и он увидел "огненный шар".

Как сообщал OBOZ.UA, в Нью-Йорке экскурсионный вертолет потерпел аварию в воздухе и упал вверх дном в реку Гудзон между Манхэттеном и набережной Нью-Джерси. В результате аварии погибли шесть человек, среди них – топ-менеджер европейской технологической компании Siemens, его жена и трое детей.

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