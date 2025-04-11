В Нью-Йорке вертолет упал в Гудзон: погибли шесть человек, среди них – дети. Фото и видео

В Нью-Йорке экскурсионный вертолет потерпел аварию в воздухе и упал вверх дном в реку Гудзон между Манхэттеном и набережной Нью-Джерси. В результате аварии погибли шесть человек, в том числе семья испанских туристов.

Видео дня

Как отметил мэр города Эрик Адамс, полет начался с вертолетной площадки в центре города около 15:00. Что стало причиной аварии, пока неизвестно. Тела погибших уже найдены и изъяты из воды.

Свидетели рассказывают, что вертолет буквально "развалился в воздухе" перед тем, как упасть в воду. На нескольких видео можно увидеть, что аппарат и его пропеллер падают отдельно.

Сразу после аварии несколько спасательных лодок начали обыскивать воды Гудзона.

Федеральная авиационная служба в заявлении о начале следствия идентифицировала вертолет как Bell 206, модель, "широко используемая в коммерческой и правительственной авиации". Вертолеты Bell 206 были разработаны для армии США, а затем адаптированы для других целей, в том числе их эксплуатируют экскурсионные компании, телевизионщики и полицейские.

На Манхэттене есть более десяти вертолетных площадок, большинство из них частные.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце января возле Национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся с вертолетом Black Hawk. В результате происшествия пассажирский борт упал в воду.

В первый день спасатели обнаружили не менее 30 тел. Однако поиски продолжались неделю, только в начале февраля была завершена операция по подъему тел всех 67 жертв смертоносной авиакатастрофы. Команды спасателей извлекли тела из реки Потомак.

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