В США на территории приюта обнаружили 117 тел собак: во многих останках были найдены осколки пуль

В штате Калифорния (США) следователи обнаружили на территории приюта Miranda's Rescue 117 трупов собак, а также десятки других останков. Предварительные экспертизы показали, что многие из найденных животных, вероятно, погибли от огнестрельных ранений.

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О результатах второго этапа обысков сообщил офис шерифа округа Гумбольдт после завершения операции по исполнению судебного ордера. Его слова цитирует The Guardian.

Во время повторного обыска на территории приюта Miranda's Rescue в северной Калифорнии правоохранители обнаружили 117 целых останков собак, 21 собачий череп и сотни других костей.

Кроме того, в другой части территории нашли ещё больше останков собак, однако они находились в настолько сильном состоянии разложения, что следователи решили не проводить их эксгумацию. Также были обнаружены отдельные микрочипы, которые сейчас анализируются, чтобы выяснить, каким именно животным они принадлежали.

По информации офиса шерифа, все найденные тела находились на разных стадиях разложения. На месте ветеринары Министерства сельского хозяйства США и судебно-медицинские эксперты исследовали 70 останков.

Предварительные выводы свидетельствуют о том, что у многих собак обнаружили фрагменты пуль, а значительная часть животных, по всей видимости, погибла от огнестрельных ранений. Другие , 47 тел изъяли в качестве вещественных доказательств для дальнейших экспертиз.

В сарае на территории приюта правоохранители обнаружили место, которое, по их версии, могло использоваться для убийства собак. Там также нашли более 600 собачьих ошейников.

По данным следствия, в течение последних лет в приют Miranda's Rescue частные владельцы и другие приюты передали сотни собак. Только с января 2025 года туда поступило около 900 животных. Однако документы свидетельствуют о пристройке примерно 100 собак.

Следователи также проверяют информацию о том, что приют получал от других организаций от сотен до тысяч долларов за каждую собаку, обещая обеспечить уход и найти ей новый дом. По одной из версий расследования, часть животных могли убивать, чтобы освободить места для новых.

Дело возбудили после того, как в апреле сосед без разрешения проник на территорию приюта и раскопал место, где, по его мнению, были похоронены собаки. Тогда правоохранители обнаружили восемь тел, многие из которых имели следы огнестрельных ранений в голову.

Несмотря на то, что расследование продолжается уже более двух месяцев, владельцу приюта и его сотрудникам пока не предъявили обвинений. Представители Miranda's Rescue отрицают обвинения в схеме наживы на животных. Однако они признали, что отдельных собак усыпляли из-за серьезных поведенческих проблем или неизлечимых заболеваний.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что правоохранители сообщили о подозрении жительнице Обуховского района Киевской области, из-за действий которой погибло 51 животное. Женщина принимала эвакуированных кошек из зоны боевых действий якобы на временное содержание, но не заботилась о них.

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