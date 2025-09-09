В Польше задержали белорусского шпиона и высылают дипломата из-за 'агрессивных действий'

Во вторник, 9 сентября, премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил об аресте белорусского шпиона и высылке дипломата, который, по словам политика, поддерживал агрессивные действия Беларуси против Польши. Заявление он сделал на платформе X, уточнив, что задержание произошло накануне.

Как сообщает Reuters, информацию подтвердил также координатор спецслужб Томаш Симоняк. По его словам, операция стала возможной благодаря сотрудничеству Агентства внутренней безопасности Польши с партнерами из Чехии, Венгрии, Румынии и Молдовы.

"Подозреваемый вел разведывательную деятельность в Польше и Венгрии", – написал Симоняк в соцсети.

Реакция Варшавы

В тот же день Министерство иностранных дел Польши вызвало временного поверенного в делах белорусского посольства в Варшаве. Дипломата, непосредственно причастного к шпионской деятельности, официально лишили аккредитации. Представители белорусской стороны пока не предоставили комментариев.

Варшава подчеркивает, что подобные инциденты являются частью более широкого противостояния с режимом Александра Лукашенко. Польша, как член ЕС и НАТО, давно находится в напряженных отношениях с Беларусью из-за поддержки Минском России в войне против Украины и преследования белорусской оппозиции.

Подробности от спецслужб

Координатор спецслужб Томаш Симоняк уточнил, что 8 сентября 2025 года сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали гражданина Беларуси Уладзислава Н. Задержание стало результатом длительной операции, которую совместно проводили польские спецслужбы и их партнеры из Чехии (BIS), Венгрии (AH), Румынии (SRI) и Молдовы (SIS). Расследование позволило установить сферы интересов белорусских агентов в странах Центрально-Восточной Европы.

9 сентября прокурор Мазовецкого отделения Национальной прокуратуры в Варшаве предъявил задержанному обвинение по статье 130, пунктом 1 Уголовного кодекса. Его подозревают в разведывательной деятельности на территории Польши и Венгрии. В тот же день МИД Польши по просьбе главы Агентства внутренней безопасности официально сообщил белорусской стороне о лишении дипломатической аккредитации и объявлении персоной нон грата белорусского дипломата, который непосредственно участвовал в шпионской деятельности.

Прокуратура также направила ходатайство в суд о применении к задержанному меры пресечения в виде трехмесячного ареста.

Сотрудничество спецслужб

Арест в Польше стал еще одним примером совместной работы спецслужб стран Центральной и Восточной Европы. В Варшаве отмечают, что именно благодаря международному обмену информацией удалось вовремя выявить и остановить деятельность агента.

По словам Симоняка, расследование продолжается и показывает, насколько важно международное сотрудничество в противодействии угрозам со стороны белорусских спецслужб.

Как сообщал OBOZ.UA, польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Беларусь и Россия на учениях будут тренировать нападение на Польшу. Он предупредил Минск о возможности применения "особых мер" в ответ.

По словам Туска, Польша имеет дело с ростом напряженности, связанной с "определенными провокациями, такими как нарушение польского воздушного пространства".

