В Париже возле отеля нашли мертвым посла ЮАР: все подробности

Южноафриканского посла во Франции Нкосинати Эммануэля Нати Мтетву нашли мертвым во вторник, 30 сентября, возле отеля Hyatt Regency в Париже. Ему было 58 лет. По предварительным данным, дипломат выпал из окна на 22-м этаже, которое было сломано с помощью ножниц.

О смерти дипломата сообщило агенство France24 со ссылкой на парижскую прокуратуру. В ведомстве уточнили, что его тело обнаружили во внутреннем дворике отеля. Пресс-секретарь прокуратуры Лора Бекко заявила, что предварительное расследование указывает на возможный умышленный поступок без постороннего вмешательства, однако следствие продолжается для сбора всех фактов.

Последние часы жизни

Жена Мтетвы видела его в последний раз в понедельник днем – он должен был отправиться на коктейльное мероприятие. Вечером она получила от него сообщение с извинениями и словами о намерении покончить с жизнью. В комнате посла, которую он забронировал накануне, обнаружили открытое окно и ножницы, которыми, вероятно, был сломан запорный механизм.

В декабре 2023 года Мтетва был назначен послом ЮАР во Франции. Президент страны Сирил Рамафоса назвал его смерть "преждевременной" и "моментом глубокого горя", добавив, что правительство и граждане разделяют боль утраты вместе с семьей дипломата.

Политическая карьера

До дипломатической службы Мтетва занимал ряд важных должностей в Южноафриканской Республике. Он был министром культуры с 2014 по 2019 год, а позже – министром спорта, искусств и культуры до 2023 года. Ранее работал во главе министерства полиции (2009–2014) и короткое время руководил ведомством безопасности (2008–2009).

Мтетва долгое время был активным деятелем Африканского национального конгресса, где занимал руководящие должности между 2007 и 2022 годами. Он также входил в оргкомитет чемпионата мира по футболу 2010 года. Еще во время апартеида работал в подполье, а в 1989 году был арестован во время чрезвычайного положения.

