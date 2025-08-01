В отеле в центре Кишинева нашли повешенным гражданина Украины – СМИ

В четверг, 31 июля, в столице Молдовы Кишиневе в отеле Bella Donna нашли повешенным украинца. Его обнаружили в номере около 15:37.

Видео дня

Об этом сообщает местное издание PulsMedia.MD со ссылкой на источники. Тело гражданина Украины нашел один из сотрудников отеля, который немедленно сообщил об этом в полицию.

"Мужчина лежал, задыхаясь, вися на дверной ручке внутри номера, где он якобы останавливался", – сказано в сообщении.

Судебно-медицинский эксперт, прибывший на место происшествия, после предварительного осмотра не обнаружил на теле никаких признаков насильственной смерти. Это позволяет правоохранителям рассматривать самоубийство как предварительную версию произошедшего.

Правоохранительные органы Молдовы начали расследование этого дела, чтобы установить все обстоятельства смерти мужчины, а также причину, которая могла бы побудить его прибегнуть к этому такому поступку.

Отель Bella Donna расположен на улице Бухарестской в самом центре Кишинева.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черновцах 14-летний парень покончил жизнь самоубийством. Подросток произвел выстрел в голову из пистолета. Инцидент произошел в среду, 30 июля, на одной из улиц города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!