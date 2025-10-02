УкраїнськаУКР
В Нидерландах построят радиолокационную станцию для обнаружения беспилотников

Село Гервейнен в нидерландской провинции Гелдерланд станет местом, где возведут новую радиолокационную установку. Она необходима для обнаружения дронов, поэтому в Министерстве обороны Нидерландов не хотят откладывать начало работ.

Строительство должно начаться "немедленно". Как пишет NOS.nl, об этом в письме в парламент сообщил государственный секретарь по вопросам обороны Нидерландов Гийс Туинман.

"В селе Гервейнен, что в провинции Гелдерланд, немедленно начинается строительство военной радиолокационной станции... Сейчас это происходит без разрешения муниципалитета Вест-Бетюве на расширение подъездной дороги к территории", – сказано в сообщении.

Министерство обороны имеет две радиолокационные станции, которые контролируют воздушное пространство Нидерландов и могут обнаруживать дроны. Одна из них расположена в Вире (Фрисландия), а другая, временная, – в Ню-Миллигене. Последнюю заменит новая радиолокационная станция, которую построят в Гервейнене.

Отмечается, что нидерландские политики годами обсуждают строительство радара, а местные жители выступают против, ведь в селе уже есть радар Королевского нидерландского метеорологического института (KNMI).

Национальное правительство предоставило разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию военного радара, но муниципалитет еще не выдал разрешения на расширение подъездной дороги к участку. Оно необходимо для доставки строительных материалов в нужное место. Однако государственный секретарь не хочет больше ждать этого разрешения.

"Необходимость строительства радиолокационной установки в Гервейнене является насущной. Недавние инциденты, такие как нарушение польского воздушного пространства, демонстрируют, что крайне важно как можно скорее укрепить наши возможности противовоздушной обороны", – подчеркнул он.

Мэр Стоп из Вест-Бетюве на прошлой неделе был проинформирован об этом решении. Туинман выразил уверенность, что муниципалитет одобрит заявку на получение разрешения.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что страны НАТО должны инвестировать больше в системы борьбы с дронами. Он выступил в Гааге и отметил, что опыт Украины в этой сфере стал ключевым примером для партнеров.

