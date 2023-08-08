В небе над Австралией заметили горящие обломки российской ракеты: что произошло. Фото и видео

Над австралийским городом Мельбурн заметили огромный горящий "метеор", который на самом деле оказался обломками российской ракеты. Космическое агентство Австралии заявляет, что явление в небе над городом стало результатом сжигания космического мусора.

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Также специалисты предположили, что это были остатки запуска российской ракеты, повторно вошедшей в атмосферу Земли. Об этом сообщает издание The Guardian (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Луч света, который пересекал ночное небо Австралии, горел почти минуту, а также ​​вызвал громкий взрыв. Эксперты быстро установили, что это был не метеор, а космический мусор, сгорающий от трения при попадании в атмосферу на большой скорости.

Позже Австралийское космическое агентство подтвердило, что космический мусор, вероятно, является остатками российской ракеты "Союз", запущенной с космодрома Плесецк к северу от Москвы вечером 7 августа, которая вывела на орбиту новый глобальный навигационный спутник.

По словам доцента из Университета Флиндерса Элиса Гормана, ракета весит 105 тонн, имеет длину 25 метров и была отброшена на чрезвычайно большой высоте после израсходования топлива. Горман подчеркнул, что ракета была достаточно быстрой, чтобы преодолеть звуковой барьер, объясняя сообщения о том, что люди слышали громкий взрыв и чувствовали, как содрогаются дома.

Космическое агентство Австралии сообщило, что уцелевшие части ракеты должны были безопасно вернуться в океан у юго-восточного побережья Тасмании.

Примечательно, что падение обломков российской ракеты вечером 7 августа было не первым разом, когда ступень ракеты "Союз" влетает в Австралию. В мае 2020 года в атмосфере было замечено сгорание идентичной ступени ракеты запуска военного спутника из Плесецка.

Напомним, компьютерный алгоритм HelioLinc3D, который должен обнаруживать потенциально опасные для Земли небесные тела, заметил астероид размером с небоскреб, скрытый от астрономов, несмотря на близость к планете. Космический камень шириной более 180 метров потенциально опасен для людей.

Ранее сообщалось, что десятки сообщений о "неопознанных аномальных явлениях" (также известных как НЛО) не могут быть объяснены обычными проблемами, связанными с неправильно откалиброванными датчиками, далекими самолетами или метеорологическими шарами. Природа их происхождения остается непонятной и аномальной.

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