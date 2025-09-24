В Молдове провели десятки рейдов из-за подозрения во вмешательстве России в предстоящие выборы: задержан криптовалютчик

Во вторник, 23 сентября, Антикоррупционное агентство Молдовы заявило, что провело более 30 рейдов накануне парламентских выборов. Одного человека задержали по подозрению в финансировании через криптовалюты политической партии, якобы связанной с Россией.

Об этом сообщает Associated Press. Национальный антикоррупционный центр и прокуроры муниципалитета Бельцы заявили, что дело касается отмывания денег и коррупции на выборах.

Следователи заявили, что их целью были члены и сторонники политической партии, которых подозревали в реализации "преступного плана" перед воскресным голосованием. Один человек был задержан на 72 часа.

По словам официальных лиц, собранные доказательства свидетельствуют о том, что незаконные средства поступили из Российской Федерации "от членов преступной группировки" и были переведены через криптовалютные счета.

"Они были накоплены и выведены через незаконных поставщиков услуг обмена криптовалюты, а затем конвертированы в наличные и распределены курьерами между конечными получателями", – сказано в сообщении.

Молдовские органы по борьбе с коррупцией заявили, что изъяли 800 тысяч леев (50 тысяч долларов США) наличными в нескольких валютах, бухгалтерские документы и электронные носители информации, а также обнаружили поставки наличных на общую сумму примерно 9 миллионов леев (540 тысяч долларов США), осуществленные через криптовалюты.

Что предшествовало

Ранее, в понедельник, 74 человека были задержаны в ходе 250 рейдов в рамках расследования предполагаемого плана по провоцированию массовых беспорядков и дестабилизации ситуации в стране накануне выборов.

Власти Молдовы заявили, что план по организации беспорядков координировался из Российской Федерации "через криминальные элементы". Подозреваемые в возрасте от 19 до 45 лет поехали в Сербию, где, как утверждается, прошли подготовку.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия собирается вмешаться в выборы в Молдове, которые состоятся 28 сентября, чтобы повлиять на евроинтеграционный курс страны, дискредитировать президента Майю Санду и усилить позиции пророссийских сил. Для этого Кремль разработал многоуровневый план.

Россия пытается повлиять на выборы в Молдове несколькими способами: манипулирование голосами избирателей, организация протестов, провокаций, дезинформационных кампаний и давление на государственных служащих, отметили в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины.

