В Канаде подняли истребители для перехвата самолета над локацией проведения саммита G7

Североамериканское командование аэрокосмической обороны (NORAD) подняло в воздух истребители CF-18 для перехвата гражданского самолета, который нарушил воздушное пространство над Кананаскисом –локацией саммита G7 2025 года. Нарушителю было приказано приземлиться, чтобы гарантировать безопасность мероприятия и окружающего региона.

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Об этом сообщила канадская полиция. Инцидент произошел сегодня около 11:05 по местному времени. Воздушное судно с неподвижным крылом вошло в регулируемую зону CYR 292, несмотря на введенные временные ограничения. NORAD несколько раз пыталось связаться с пилотом, но безуспешно. В итоге самолету было выдано окончательное предупреждение – осуществить самостоятельное и безопасное приземление.

Согласно сообщению, две зоны с временными ограничениями – CYR 292 и CYR 293 – были активированы с 14 июня и будут действовать до завершения саммита, 17 июня. Они охватывают районы над Кананаскисом и международным аэропортом Калгари.

В Королевской канадской конной полиции отметили, что такие нарушения представляют серьезную угрозу безопасности мероприятия и отвлекают ресурсы, которые должны быть задействованы для охраны саммита и обеспечения общественного порядка.

NORAD, который действует совместно с канадскими и американскими военными, отвечает за контроль и оборону воздушного пространства Северной Америки. В рамках G7 он оказывает поддержку Интегрированной группе безопасности (ISG), которая координирует охрану мероприятия.

Напомним, Россия в ночь на вторник 17 июня подняла в воздух группу бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160. Эти самолеты являются носителями крылатых ракет Х-101.

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