В Израиле проголосовали за закон о смертной казни для террористов: при каких условиях будет введена

10 ноября Кнессет (парламент) Израиля сделал первый шаг к принятию закона о смертной казни для террористов. Документ получил поддержку большинства депутатов, несмотря на критику со стороны оппозиции и правозащитников.

Об этом сообщает The Times of Israel, отмечая, что решение поддержали 39 депутатов, 16 выступили против. Также парламентарии поддержали два похожих законопроекта, которые подали депутаты от партий Likud и Yisrael Beytenu.

Автор документа, депутат от партии Otzma Yehudit Лимор Сон Хар-Мелех, предлагает обязать израильские суды назначать смертную казнь тем, кто совершил убийство граждан страны с целью "нанести вред Государству Израиль и еврейскому народу".

Кроме того, законопроект предусматривает, что военные суды на Западном берегу смогут выносить приговоры большинством голосов вместо единогласного решения, и отменяет право военных командиров смягчать такие наказания.

"Мы сделали исторический шаг к настоящей справедливости и усилению сдерживания терроризма. Закон о смертной казни для террористов – это моральное и национальное решение народа, который не согласен с тем, что убийцы евреев живут в тюрьмах и ждут обмена", – отметила депутат после голосования.

Оппоненты и правозащитники раскритиковали предложение, считая, что закон будет распространяться только на арабских преступников, но не на еврейских террористов.

"Те, кто убивал, насиловал и похищал наших сыновей и дочерей, не заслуживают увидеть свет дня. Их наказанием должна быть смерть. Это не только справедливый, но и необходимый шаг для безопасности государства", – заявил министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна будет добиваться разоружения ХАМАС и демилитаризации сектора Газа, даже если эту миссию не возьмут на себя иностранные войска. По его словам, Израилю "еще есть над чем работать" в Газе.

