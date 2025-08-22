В Италии погиб 6-летний беженец из Украины: все обстоятельства трагедии

В Италии на пешеходном переходе машина сбила шестилетнего мальчика – украинца, который вместе с родственниками переехал в эту страну как беженец. Из-за полученных тяжелых травм он скончался в больнице.

Видео дня

Что известно о трагическом ДТП

Агентство ANSA передает, что авария случилась днем в среду, 20 августа, в Санта-Мария-ди-Сала недалеко от Венеции. Столкновение произошло, когда мальчик переходил улицу Виа Ноалезе на "зебре", рядом с церковью.

В RaiNews уточнили, что Владислава Маламена сопровождала мама. Семья как раз возвращалась в свой дом. Женщина ехала на велосипеде с сумками с покупками; ребенок шел за ней пешком, когда обгонявший автомобиль врезался в пешехода.

"Ребенка отбросило от машины на несколько метров", – рассказали журналисты.

За рулем транспортного средства находился 25-летний венецианец, в отношении которого ведется следствие. Предварительно, мужчина немедленно остановился и вызвал на место инцидента экстренные службы.

Шестилетнего украинца вертолетом госпитализировали в критическом состоянии. Пациент находился в реанимации. 21 августа врачи констатировали смерть мозга, и вечером того же дня мальчик умер в больнице города Падуя. По данным RaiNews, родители дали согласие на донорство органов сына.

"Мальчик и его мать были украинскими беженцами, бежавшим от войны на своей родине и проживавшим с другими украинскими семьями в бывшем доме приходского священника", – сообщило агентство.

Как писал OBOZ.UA, ранее в селе Немир на Волыни 11-летний мальчик наехал автомобилем на двухлетнюю сестру. От травм, несовместимых с жизнью, девочка погибла на месте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!