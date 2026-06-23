В Гватемале туристы попали под «дождь» из раскаленной лавы вулкана Фуэго. Видео

В Гватемале во время очередной активности вулкана Фуэго туристы оказались опасно близко к выбросам раскаленной лавы. Инцидент произошёл возле кратера вулкана в тот момент, когда там находилась группа путешественников. Люди начали спешно покидать опасную зону и снимали происходящее на видео.

Видео дня

Момент извержения опубликовало СМИ México Ahora. В публикации отмечается, что вулкан внезапно активизировался и выбросил раскаленные обломки лавы рядом с местом, где находились туристы.

По данным TV Azteca Baja California, в результате инцидента никто не пострадал.

По информации местных СМИ, вблизи кратера в тот момент находилось около десяти человек. После начала извержения они немедленно начали отходить от опасного участка.

Кадры быстро распространились в социальных сетях. Туристы и очевидцы делились записями того, что происходило возле вулкана. Один из пользователей сети, опубликовавший видео, отметил:"Жуткие кадры, как обломки лавы падают в опасной близости от туристов во время извержения вулкана де Фуэго в Гватемале".

Один из самых активных

Фуэго, или Volcán de Fuego, что в переводе с испанского означает "вулкан огня", является действующим стратовулканом на границе департаментов Чимальтенанго, Эскуинтла и Сакатепекес. Он известен постоянной низкоинтенсивной активностью.

Небольшие выбросы газа и пепла там обычно происходят каждые 15–20 минут. Более мощные извержения случаются значительно реже, однако именно они привлекают внимание туристов и ученых.

Фуэго входит в состав горного хребта Сьерра-Мадре и расположен примерно в 16 километрах к западу от города Антигуа – одного из самых популярных туристических центров Гватемалы.

Напомним, ранее активные извержения вулкана фиксировались в июне и ноябре 2018 года, сентябре 2021 года, декабре 2022 года, мае 2023 года и июне 2025 года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как мощное извержение вулкана Фуэго в Гватемале привело к гибели десятков людей, а тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за опасности. В результате пеплом засыпало семь муниципалитетов страны. Из-за чрезвычайной ситуации пришлось эвакуировать 2 тысячи человек.

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