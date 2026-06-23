В Чехии мужчина ездил на пикапе с буквами Z: как его могут наказать. Фото

В чешском городе Шумперк мужчина передвигался на пикапе с большими белыми буквами Z с обеих сторон. Возбуждено уголовное дело, водителю грозит до трех лет лишения свободы.

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Об этом пишет Novinky.cz. Инцидент произошел в минувшую пятницу, 19 июня. В тот день в Шумперке несколько людей заметили пикап оливкового цвета с защитным каркасом и военной отделкой с большими белыми буквами Z – такими же, как те, что использовала российская армия во время войны в Украине.

Один из очевидцев, когда автомобиль, зарегистрированный в Пардубицком крае, стоял возле заправочной станции MOL, вызвал полицию. По словам директора муниципальной полиции Шумперка Мартина Пельнара, они зафиксировали автомобиль с буквами Z и передали дело в компетентные правоохранительные органы.

"В настоящее время мы занимаемся этим делом, возбуждено уголовное производство по подозрению в совершении преступления, заключающегося в отрицании, подвергании сомнению, одобрении и оправдании геноцида", – отметила пресс-секретарь областного управления полиции Оломоуцкого края Милуше Заицова.

По ее словам, полицейские провели необходимые процессуальные действия в отношении лица, в отношении которого ведется проверка. Расследование по делу продолжается.

В полиции не захотели много рассказывать о подозреваемом. "Речь идет о мужчине среднего возраста", – сообщила пресс-секретарь полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Праге приговорили к 15 годам лишения свободы мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с ножом напал на беларуса, ошибочно приняв его за украинца. Сам же мужчина на суде заявил, что "плохо помнит" момент нападения.

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