Кричал, что 'всех украинцев нужно убить': в Чехии мужчина получил 15 лет тюрьмы за нападение с ножом

В чешской Праге приговорили к 15 годам лишения свободы мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с ножом напал на белоруса, ошибочно приняв его за украинца. Сам же мужчина на суде заявил, что "плохо помнит" момент нападения.

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Об этом сообщает Novinky. Ранее, в марте, чешский муниципальный суд приговорил его к 12 годам лишения свободы.

Что предшествовало

Согласно материалам дела, в марте прошлого года подсудимый, гражданин Чехии Петр Земанек, находясь под воздействием алкоголя,вступил в конфликт с украинцем и белорусом, услышав, как они разговаривают между собой на русском языке. Земанек принял русский язык за украинский и начал нецензурно оскорблять их и требовать, чтобы они "убирались в Украину", демонстрируя нацистское приветствие.

Затем он вернулся домой, где взял нож, разыскал их обоих на железнодорожном вокзале, снова начал оскорблять и напал. Во время драки он ударил белоруса ножом в грудь. Жизнь пострадавшего успели спасти хирурги.

Новый вердикт

В марте Муниципальный суд приговорил Земанека к 12 годам лишения свободы, но тот подал апелляцию. Он отверг мотив покушения на убийство, связанный с национальностью, однако Апелляционный суд отклонил апелляцию, признав, что он имел место, а также то, что Земанек демонстрировал нацистское приветствие.

"В центре внимания дела стояла правовая оценка, которая была сложной. Мы считаем, что суд первой инстанции правильно определил вину как косвенное намерение убить потерпевшего", – заявил апелляционный судья Роберт Фремр.

В своем вердикте апелляционный суд ужесточил наказание Земанеку до 15 лет лишения свободы вместо прежних 12. Его также обязали выплатить потерпевшему компенсацию в размере 300 тыс. чешских крон (примерно 640 тыс. грн).

Как сообщал OBOZ.UA, в польском Вроцлаве группа подростков-поляков заманила 23-летнего гражданина Украины на вымышленное "свидание", переписываясь с ним в соцсетях от имени несуществующей девушки. Над украинцем жестоко издевались: избили, побрили ему голову и нарисовали на лице нацистскую символику.

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