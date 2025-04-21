В аэропорту Орландо во Флориде вспыхнул самолет: эвакуировали около трехсот человек. Видео

На взлетной полосе международного аэропорта в Орландо (штат Флорида, США) 21 апреля загорелся пассажирский самолет крупнейшей авиакомпании мира Delta Air Lines. Все 282 пассажиров, 10 членов экипажа и двое пилотов были успешно эвакуированы по аварийным надувным трапам.

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Известно, что у воздушного судна произошли какие-то неполадки из двигателем; он вспыхнул, передает NBC News. Что именно послужило причиной, пока не сообщается.

Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что ЧП с рейсом 1213 произошло около 11:15 утра (по местному времени).

Самолет Airbus A330 направлялся в международный аэропорт Хартсфилд-Джексон, также известного как аэропорт "Атланта", в штате Джорджия.

В компании Delta сообщили, что все пассажирские места на борту были заняты. Люди и персонал, которые находились внутри, безопасно эвакуировались.

"Мы ценим сотрудничество наших клиентов и приносим извинения за сложившуюся ситуацию. Нет ничего важнее безопасности, и команды Delta приложат все усилия, чтобы доставить наших клиентов в конечный пункт назначения как можно скорее", – заявила пресс-служба авиакомпании в понедельник.

Как ранее писал OBOZ.UA, 11 апреля в американском штате Флорида разбился пассажирский самолет. Все три человека, находившиеся на борту, погибли. Еще один человек на земле получил ранения, однако его жизни ничего не угрожает.

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