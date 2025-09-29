'Украина здесь командовать не будет': в Молдове пророссийские силы устроили акцию после выборов, но есть 'нюанс'. Фото и видео

В понедельник, 29 сентября, в центре Кишинева пророссийский "Патриотический блок", который проиграл выборы, устроил акцию протеста под зданием парламента. Несмотря на призывы к нескольким другим политическим силам присоединиться к этому митингу, на акцию вышли только представители "Патриотического блока" во главе с социалистами Игорем Додоном и Владом Бетранчем, а также проплаченные протестующие.

Всего в акции приняли участие лишь несколько сотен человек. Об этом пишут молдавские и румынские медиа, в частности Ziarul de Gardă и Observator News.

Акция длилась менее часа, в течение которого произошло несколько незначительных инцидентов. Так, лидеров пророссийских сил несколько раз освистывали.

Также митинг запомнился эпизодом, когда один человек выкрикнул: "Слава Украине!". Его ударили по голове, начали обзывать провокатором и пытались избить. Но правоохранители обступили мужчину и вывели его из толпы.

В сети обнародовали соответствующее видео. На кадрах также видно, как одна из митингующих кричала на русском языке: "Мы не позволим здесь Украине командовать!".

В распоряжении молдавского издания NewsMaker оказалась переписка организаторов этой акции. Как видно из опубликованных в сети сообщений, протестующим обещали денежное вознаграждение в размере от 50 до 300 евро за участие и за привлечение других людей.

"Приведи друзей и получи за каждого 50 евро. Каждый участник получает 150 евро в конце дня. Выплата будет происходить после завершения сразу после участия", – обещали организаторы "протестов".

Парламентские выборы в Молдове

Проевропейская партия "Действие и солидарность" (PAS), к которой принадлежит президент Молдовы Майя Санду, одержала победу на парламентских выборах, состоявшихся в стране 28 сентября. По данным подсчета 100% бюллетеней, PAS получила 50,2% голосов, что позволит ей занять большинство в молдавском парламенте

Пророссийский "Патриотический блок" набрал 24,17% голосов.

На третьем месте оказался блок "Альтернатива", за которого отдали свой голос 7,9% избирателей. Кроме этого, в парламент проходят евроскептическая "Наша партия" (6%) и проевропейская партия "Демократия дома" (5%).

Такой результат стал возможным, несмотря на активные попытки России повлиять на результаты голосования с помощью взяток, протестов, пропаганды и гибридных операций, чтобы получить контроль над местным парламентом.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский поздравил свою молдавскую коллегу Майю Санду с победой ее партии на выборах и пожелал дальнейших успехов. Украинский лидер подчеркнул, что российская дестабилизационная активность не сработала

