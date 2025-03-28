Украина должна активнее привлекать влиятельные общины для диалога с США: политолог Коэн дал советы

Расширение стратегического партнерства с США остается одной из ключевых задач внешней политики. В то же время, страна недостаточно использует все доступные каналы взаимодействия, в частности влиятельные общины, имеющие устоявшиеся связи с американским обществом и политической элитой.

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Об этом заявил американский политолог, член Совета Международных отношений США и старший эксперт Atlantic Council Ариэль Коэн в интервью "РБК-Украина". По его словам, Украина должна более активно привлекать влиятельные общины для диалога с Соединенными Штатами.

Эксперт подчеркнул, что определенные общины, такие как баптистское, украинское диаспора и еврейское сообщество, могут играть более активную роль в усилении отношений между Украиной и США, ведь они имеют устойчивые каналы коммуникации.

По словам Коэна, еврейская община оказывает значительное влияние как в США, так и в Израиле. Недавний визит главного раввина Украины Моше Реувена Асмана в США продемонстрировал потенциал таких контактов, но эти возможности пока используются не в полной мере.

"Украина сегодня не находится в положении, позволяющем игнорировать доступные дипломатические и общественные инструменты для развития международных связей", – подчеркнул политолог.

Активное привлечение общин к дипломатическому диалогу, как считает Коэн, позволит Украине укрепить свои позиции в Вашингтоне и более эффективно продвигать свои интересы на международной арене.

Напомним, что еврейская община США и государство Израиль традиционно оказывают значительное влияние на внешнюю политику Вашингтона. Израиль стал одной из первых стран, лидеры которых встретились с новой администрацией США после выборов.

Кроме того, Иванка Трамп и Джаред Кушнер, принадлежащие к ортодоксальному иудаизму, имеют тесные связи с движением "Хабад", также представленным в Украине. Главный раввин Украины Моше Реувен Асман во время визита в США провел ряд важных встреч, в том числе переговоры с представителями американских властей.

Как сообщал OBOZ.UA, Белый дом пытается контролировать все будущие инвестиции в инфраструктуру и полезные ископаемые в Украине. Таким образом, США хотят потенциально получить право вето на любую роль других союзников Киева, в частности Европы.

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