'Удар справа', который может изменить все: три крупнейших союзника Украины в Европе под угрозой прихода к власти пророссийских популистов

Правые популисты приобретают все большую популярность среди избирателей Европы. Блок этих партий получил значительный результат во время последних выборов в Европарламент в 2024 году, что позволило с комфортным отрывом сформировать третью по численности группу в Европарламенте – "Патриоты за Европу". Правые уже получили впечатляющие результаты в Португалии, Польше, Австрии, Бельгии и представлены в правительствах Венгрии, Нидерландов, Словакии, Финляндии и Италии.

Видео дня

Но в этом году они впервые лидируют одновременно в крупнейших экономиках Европы – Франции, Великобритании и Германии, странах, которые являются также крупнейшими партнерами Украины в войне против РФ. Во Франции речь идет о партии "Национальное объединение" (RN). В Великобритании одним из лидеров опросов стала Reform UK, которую возглавляет Найджел Фарадж, инициировавший референдум о выходе страны из ЕС. В ФРГ, по последним опросам, самой популярной стала открыто пророссийская "Альтернатива для Германии".

Основные драйверы популярности правых

Миграция и безопасность границ. Новые волны (включая украинских беженцев), напряжение в размещении, расходы на интеграцию – все это питает спрос на "жесткую повестку дня".

Стоимость жизни, инфляция. Избиратели наказывают системные партии за цены, налоги, очереди в сервисах.

Часть электората видит в правых популистах "инструмент давления" на элиты: "если традиционные партии не слушают – мы их накажем".

Такое развитие событий может спровоцировать период политической нестабильности в этих трех странах и после национальных выборов принести резкое изменение внешней политики, что будет угрозой для Украины. AfD системно выступает против санкций и поставок вооружений для Украины. RN традиционно занимала более "скептическую" линию по противодействию политике диктатора Путина в Европе, хотя в последнее время смягчала месседжи. Фарадж и Reform – критичны к объемам поддержки Украины и акцентируют "домашние приоритеты". Если эти силы будут задавать тон уже не как оппозиция, а реальная власть, то помощь от Европы может стать более условной, если вообще не прекратится, ну, а Москву ждут довольно сладкие времена.

Для объединенной Европы такой "резкий поворот вправо" также может иметь "значительные последствия для политики на европейском уровне", считает Европейский совет по международным отношениям. Под угрозой единство ЕС/НАТО. При принятии тех или иных решений будет больше "национальных исключений" и медленные консенсусы, которые могут просто парализовать обе структуры. В результате ЕС и НАТО будет гораздо сложнее набрать большинство голосов для реализации своих программ и существует значительный риск скатиться в пропасть радикализма и внутренних потрясений.

О том, какую угрозу представляют европейские правые для Украины и ЕС, – в материале OBOZ.UA.

Европейский фактор

Ультраправые политические движения и партии на протяжении последних двух десятилетий постепенно укрепляют свои позиции в Европе. Если в начале 2000-х они воспринимались скорее как маргинальное явление, то сегодня имеем дело с политическими силами, которые входят в национальные парламенты, влияют на правительственные коалиции и формируют повестку дня в ключевых государствах ЕС.

Подъем ультраправых связан с несколькими крупными кризисами. Во-первых, экономический кризис 2008 года, который пошатнул доверие к традиционным политическим элитам. Во-вторых, миграционный кризис 2015 года, ставший мощным катализатором ксенофобских и националистических настроений. В-третьих, пандемия COVID-19, которая усилила недоверие к институтам и способствовала распространению конспирологических теорий, активно эксплуатируемых радикалами. Наконец, война России против Украины поставила вопрос безопасности Европы в новую плоскость, где ультраправые демонстрируют неоднозначную позицию: от открытой поддержки Кремля до осторожного балансирования между евроскептицизмом и прагматизмом.

Сегодня ультраправые часто пользуются протестными настроениями, апеллируют к "защите традиционных ценностей", "национального суверенитета", выступают против миграции и глобализации. Их успех объясняется усталостью общества от классических партий и недовольством политической бюрократией Брюсселя.

Влияние ультраправых, даже без формальной победы, уже ощущается во внутренней политике Европы, особенно это видно по миграционному курсу многих стран ЕС. Усиление контроля границ, ограничение соцвыплат новоприбывшим, быстрые депортации, "оффшорные" или военно-морские варианты сдерживания – все это продвигается сегодня значительно быстрее, таким образом центристы пытаются "перехватить" часть повестки дня правых. Это уже очень видно в Германии и в определенной степени – во Франции и Британии.

Кто такие ультраправые Британии, Франции и Германии

Великобритания. В августе–сентябре ряд опросов фиксирует, что Reform UK Найджела Фараджа опережает лейбористов на несколько пунктов. Эта политсила протестует против участия Великобритании в европейской обороне и НАТО в его современном формате и популяризирует идеи экономического сотрудничества с Россией без политических условий. Фарадж призывает к "смягчению санкций" против Москвы, что ослабляет политическое давление на Кремль. Активно критикует военную поддержку Украины, позиционирует себя как "миротворца" через экономический диалог с РФ. все это может трансформироваться в ослабление поддержки Украины со стороны Великобритании, особенно в военном и финансовом контексте.

Франция. Rassemblement national (RN) или "Национальное объединение" Марин Ле Пен и Жордана Барделлы стабильно первое в большинстве сценариев – ориентировочно около 30-35% в первом туре президентских или внеочередных парламентских симуляциях, к которым Франция снова стремительно приближается. То есть "RN №1" – не новость, а уже почти "новая норма" французского политического ландшафта. Да, на сегодня Ле Пен отстранена от возможности баллотироваться решением суда, но это почти не повлияло на рейтинги ее политической силы.

Идеология и позиция французских ультраправых: национализм, критика ЕС, антиглобалистические и противосанкционные настроения. Конечно, "национальные интересы Франции" выше европейской солидарности.

До 2022 года RN выступала за нормализацию отношений с Россией, иногда в форме "партнерства" или "нейтральности" и не поддерживала жесткие санкции и военную помощь Украине. В докладе следственной комиссии парламента Франции, опубликованном в июне 2023 года, говорилось, что "Национальное объединение" стало "трансмиссионным ремнем" РФ, партия служила "каналом связи" для российской пропаганды. Ле Пен признала результаты "референдума" 2014 года в Крыму о присоединении к России. Она подтвердила свою позицию в мае 2023 года во время слушаний в Национальном собрании, проведенных Комитетом по расследованию иностранного вмешательства. К тому же установлено, что Ле Пен пользовалась финансовой помощью с "кремлевским привкусом".

Сегодня риторика Марин Ле Пен и Жордана Барделлы относительно Путина, сотрудничества с РФ, войны в Украине после полномасштабного вторжения в определенной степени стала другой, но фактически в партии ничего не изменилось, они просто притихли. Почти все пророссийски настроенные депутаты остались в партии и присутствуют сегодня в парламенте. Они сейчас молчат, потому что стало политически некорректным поддерживать Россию, когда все поняли, что сейчас представляет эта страна. То есть, фактически просто ждут власти и случая.

Германия. После досрочных выборов в феврале 2025-го, где ХДС/ХСС победили, "Альтернатива для Германии" (AfD) в дальнейшем нарастила цифры и впервые в отдельных опросах вышла на первое место. И это одна из самых больших политических угроз для Украины, учитывая ту роль, которую Германия играет в поддержке в борьбе против РФ.

Связи AfD с Москвой хорошо задокументированы. Отчеты спецслужб свидетельствуют, что в контакте с россиянами находились несколько членов AfD. Многие высокопоставленные деятели партии и не скрывают своей приязни к авторитарному режиму Путина и почти во время всех партийных митингов высказывают пророссийские заявления. Именно "Альтернатива для Германии" 4 июля 2023 года подала иск в Федеральный конституционный суд, пытаясь опротестовать поставки немецкого оружия Украине. Как показало расследование, все это делалось по заказу Кремля. На партийном съезде в январе 2025 года AfD отказалась включить в свою предвыборную программу положение, осуждающее российское вторжение в Украину. Лидер AfD Алис Вейдель заявила, что Германия много теряет экономически из-за противостояния с Россией и санкций, а поставки Украине оружия только "отсрочит мир".

Вызовы для Украины

Ультраправые движения – это не только внутренняя проблема европейских демократий, но и фактор международной безопасности. Для Украины они представляют серьезный вызов, ведь могут подорвать единство Запада в противодействии России.

Ослабление поддержки: часть ультраправых партий выступает против военной помощи Украине, критикует санкции против России, призывает к "мирным переговорам" на условиях, выгодных Кремлю. Их присутствие в парламентах может блокировать решения, требующие консенсуса – например, вопрос об увеличении финансирования военной помощи или расширения санкционных пакетов.

Информационное давление: ультраправые активно эксплуатируют пропагандистские нарративы – о "коррумпированной Украине", "бесконечной войне", "бесполезности поддержки Киева". Это создает почву для скептицизма среди избирателей в ЕС, особенно в тех странах, где социально-экономические проблемы ощущаются остро.

Риск политической легитимизации России: если ультраправые партии получат еще большую власть, они могут лоббировать снятие или ослабление санкций, восстановление экономических отношений с РФ и фактическое признание российских завоеваний. Это стало бы серьезным ударом по позициям Украины на международной арене.

Российский фактор

Особое внимание следует уделить отношениям ультраправых с Россией. Кремль системно поддерживает такие силы в Европе, используя их для подрыва единства ЕС и НАТО. После полномасштабного вторжения к этой цели добавилась еще одна – сопротивление помощи Украине. Но и ультраправые используют РФ, а точнее ее ресурсы, чтобы получить власть. Финансирование, информационные кампании, приглашение в Москву, "наблюдательные миссии" на псевдореферендумах в Крыму или на Донбассе – все это элементы долговременной стратегии.

Не все ультраправые одинаково пророссийские: например, в Польше или странах Балтии ультраправые скорее антироссийские, потому что исходят из собственного исторического опыта. Но для значительной части радикалов в Западной Европе Кремль – союзник в борьбе против "либерального порядка". Конечно, Россия делает ставку на такие силы.

В Кремле не стесняются и во весь голос заявляют о своей поддержке ультраправым Европы. "Несистемная оппозиция есть и на Западе. И наша задача – всячески поддерживать таких политиков и их партии, помогая им достичь достойных результатов на выборах. Так, кто-то из них и превратится из несистемных оппозиционеров в новую часть политического истеблишмента. А их приход к государственному управлению способен радикально оздоровить политический ландшафт в западном мире", – заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Для Украины ультраправые представляют угрозу

Есть два объяснения феномена популярности правых популистов. Первая гипотеза, связанная с тем, что мы сейчас наблюдаем определенный ренессанс правых, ультраправых движений и партий, и это укладывается в логику политических циклов. Здесь действует принцип маятника. Сначала избиратели голосуют за левые партии, левые идеи – то есть за идею социальной справедливости, равенства. Затем в демократических странах очень часто наступает разочарование в этих идеях, взглядах и соответствующей политике. И избиратель начинает искать альтернативу, обращаясь к правым или ультраправым партиям. Те приходят к власти, дальше происходит разочарование – и избиратель снова движется в сторону левых партий или центристов. Но есть и другая теория, согласно которой происходит своеобразный – в терминах Шпенглера – "упадок Запада" или западной цивилизации. Мы видим, что все больше в Европе растет тенденция объяснять экономические и социальные проблемы проблемой миграции. Популистские правые силы начинают обвинять мигрантов во внутренних проблемах, выдвигают лозунги и лозунги и под этим соусом пытаются прийти к власти – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал глава парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

По его мнению, что касается угроз, которые представляют партии вроде "Альтернативы для Германии", то они очевидны. Путин использует такие партии, направленные против истеблишмента. Он заинтересован в хаосе и неопределенности, которые подрывают демократию и авторитет демократических институтов. Именно поэтому Россия склонна финансировать как крайне правые, так и крайне левые партии. Любое, что разрушает стабильность демократии – в том числе в Германии – получает поддержку Кремля. Вторая причина антиукраинской позиции таких партий, особенно в предвыборный период. Силы, которые стремятся к власти, традиционно критикуют все, что делает правительство или правящая партия. Соответственно, они выступают и против политики помощи Украине. Лозунг простой: "Нам самим нужны эти деньги, зачем тратить их на чужую страну?" При этом игнорируются национальные интересы, которые напрямую связаны с безопасностью.

"Возьмем Германию. Поддержка Украины для нее – это безопасностный интерес, ведь Россия стремится установить гегемонию в Европе. Как справедливо сказал канцлер Фридрих Мерц, Германия уже находится в конфликте с Россией, которая ведет против нее гибридную войну. Поддерживать Украину для Берлина – это вопрос собственной безопасности. Но "Альтернатива для Германии" игнорирует это и манипулирует, фактически врет, используя тему Украины как инструмент для избирателя и играет на интересы Кремля", – считает Мережко.

Второе направление деятельности Кремля – подрыв трансатлантического единства. Ослабление связей между США и Европой разрушает либерально-демократический порядок и снова играет в пользу России. Именно поэтому политика венгерской партии "Фидес" и ей подобных объективно направлена на ослабление европейской субъектности и мощности как единого организма, способного противостоять российской экспансии.

Что касается Великобритании, то, по мнению Александра Мережко, особых опасений быть не должно.

"Это стабильная консервативная страна с двухпартийной системой. Сломать ее популистам во главе с Фараджем будет сложно. Хотя если они интегрируются в систему, то могут получить "золотую акцию" и влиять на политику консерваторов или лейбористов. Это опасно, особенно если они и в дальнейшем будут продвигать изоляционистские лозунги и выступать против поддержки Украины. Но даже в этом случае Великобритания остается стабильной демократией, где недавно было подписано соглашение о стратегическом столетнем партнерстве с Украиной", – отмечает Мережко.

По мнению Александра Мережко, больше проблем все же может возникнуть в Германии, если "Альтернатива" усилит свои электоральные позиции в Бундестаге. Это усложнит поддержку Украины, но не сломает ее полностью. Франция – отдельный случай, где представитель ультраправых может действительно может стать президентом.

"Раньше они открыто симпатизировала Путину, но после полномасштабной войны поняла, что это токсично, и начала отмежевываться. Но искренне ли это? Сомнительно. Но даже в худшем сценарии – если Ле Пен или другой представитель ультраправых станет президентом и получит парламентское большинство – останется мощная проукраинская оппозиция. И Франции будет трудно впасть в изоляционизм или откровенный союз с Кремлем, ведь для Парижа поддержка Украины – это возможность подтвердить статус великой державы. В целом же попытки ослабить помощь Украине, заблокировать ее вступление в ЕС или реабилитировать Россию будут. Но изменить курс вряд ли удастся.

Мы сейчас видим интересный тренд: консолидацию внешней политики ведущих европейских стран – Великобритании, Германии и Франции. Они координируют свои усилия. И даже если кто-то из этой тройки или другие страны попытаются пойти против течения, сделать это будет чрезвычайно сложно. Потому что уже существует общая внешняя политика ЕС, и полностью ее проигнорировать практически невозможно", – констатировал Александр Мережко.